Замглавы МИД Сирии рассказал о поддержке палестинского народа

Дамаск, 28 июля. Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад подтвердил поддержку Сирией палестинского народа в его борьбе против израильской оккупации, осуждая политику сноса домов, проводимую Израилем против палестинцев. Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН.

Во время встречи с делегацией Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) во главе с Аззамом аль-Ахмадом, главой арабского и национального департамента в комитете, он подчеркнул поддержку Сирией народа и руководства Палестинской автономии в его борьбе против израильской оккупации и его право на самоопределение. Дело палестинцев заключается в так называемой «сделке века», но эта сделка не достигнет своих целей, потому что воля палестинского народа и арабов сильнее, чем схемы оккупантов.

Он осудил политику сноса домов, проводимую израильскими оккупационными властями в отношении палестинских граждан в рамках осуществления их планов, считая, что это военное преступление и преступление против человечности, Микдад также призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и международное сообщество разобраться с этими преступными актами. Он подчеркнул единство палестинских рядов перед лицом этих вызовов.

В свою очередь, Аль-Ахмад выразил удовлетворение победой Сирии, ее народа, армии и лидера, за эту победу она дорого заплатила. Он также поблагодарил Дамаск за свою поддержку арабской нации, особенно палестинского дела.

Аль-Ахмад выразил надежду, что Сирия скоро оправится от терроризма, потому что это, несомненно, будет способствовать и палестинскому делу.

В заявлении для журналистов Микдад подчеркнул, что поддержка Сирией прав палестинского народа является последовательной, несмотря на все проблемы, с которыми он сталкивается, и пытается отдалить его от палестинского дела. Микдад отметил, что сирийский и палестинский народы способны добиться победы и восстановить законные исторические права.

В аналогичном заявлении аль-Ахмад сказал, что палестинский народ будет сохранять твердость перед лицом перед лицом угроз Запада, направленных на ликвидацию автономии, подчеркивая, что террористическая война против Сирии является частью заговора против Палестины и ее народа.

Аль-Ахмад сказал, что Сирия была и продолжает поддерживать и поддерживать палестинский народ и его справедливое дело.