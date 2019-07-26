Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество

Москва, 26 июля. Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.

Развод Петросян и Степаненко оформили в прошлом году. Причиной распада семьи, по информации СМИ, стала молодая разлучница Татьяна Брухунова. С расторжением брака у знаменитых юмористов проблем не возникло, куда сложнее им дается решение вопроса о разделе имущества, которое, по оценкам экспертов, тянет на 1,5 миллиарда рублей.

В окружении звезд ходят слухи, что за самую дорогую часть имущества — коллекцию антиквариата — борется не Степаненко, а дочь Петросяна от первого брака Викторина Петросянц. Девушка живет в США, но регулярно общалась с отцом, пока в его жизни не появилась молодая любовница. Помощница Петросяна в интервью на Первом канале намекнула, что в судебных разбирательствах дочь приняла сторону Степаненко.

По некоторым данным, Перосянц уже одержала первую победу. Суд постановил, что антиквариат во время разбирательств будет храниться у Степаненко.

«Не так чтобы дочь пошла против отца, нет. Она просто хочет сберечь достояние семьи от третьих лиц. Если коллекция останется у Степаненко, она наверняка завещает раритеты женщине, которую считает своей дочкой, — приводит слова собеседника KP.Ru. — Викторина разбирается в шедеврах и относится к ним чрезвычайно внимательно и бережливо».

Ранее звезда «Кривого зеркала» Виктор Коклюшкин поставил под сомнение профессиональные качества Брухуновой, которую в СМИ называют возможной любовницей артиста, пишет «Газета.ru».