Дамаск, 27 июля. Любители цивилизации и истории продолжают посещать древний город Пальмиру, расположенный посреди сирийской пустыни. За последнее время туда прибыло множество европейских туристов, они посетили Национальный музей Пальмиры, знаменитый храм-колокол, Колонную улицу, Исторический театр и самые важные памятники города.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«У меня хорошее впечатление от Сирии и ее древней цивилизации, террористы стремились уничтожить свою же хорошо известную культуру и великое культурное наследие мира, и когда я вижу масштабы разрушений, нанесенных теми, кто жил в древнем регионе Пальмира, я сильно расстроилась», — сказала туристка Кэтрин нашему корреспонденту.

«Это город культурного творчества, который рассказывает о своем очаровании, красоте и древней истории через храмы, здания, статуи и гробницы, рассказывающие историю человеческой истории», — добавил турист по имени Стив из Новой Зеландии, профессор Новозеландского университета.

Он подчеркнул, что разрушение археологических памятников Пальмиры и ее культурного наследия будет позором для всего мира, поскольку эта редкая цивилизация, которая зарегистрирована в Списке всемирного наследия, является достоянием всего человечества, а ее агрессия является нападением на человечество.

Древний город Пальмира был освобожден сирийской арабской армией в марте 2017 года после серии нападений террористов «Исламского государства»1, деятельность которого запрещена в России. Боевики разрушили статую льва, триумфальную арку, Храм Бэла и восемь статуй, найденных в гробницах Тадмурии и многое другое.

Ранее сообщалось, что российская туристическая делегация посетила древний город Пальмира, расположенный в центре сирийской пустыни. Россияне посетили оазисы и важные места археологических раскопок, в частности, римский театр, главный рынок и храмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.