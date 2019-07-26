Стало известно о состоянии российских моряков с задержанного Украиной танкера

Краснодар, 26 июля. Владелец танкера, задержанного СБУ в порту Измаила, рассказал о состоянии членов команды Nika Spirit.

По словам представителя компании «Фос Шипинг Менеджмент», все моряки уже вернулись в Россию, они здоровы и не получили никаких травм.

«Никакого насилия к ним не применялось», — подчеркнул он в комментарии агентству ТАСС.

Сегодня стало известно, что все десять членов экипажа танкера прибыл в Краснодар. На Кубань они прилетели из Москвы.

«Дальше каждый добирается своим ходом домой. Все моряки — жители Краснодарского края», — уточнил сотрудник «Фос Шипинг Менеджмент»

Ранее капитан судна Илья Дробязко в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, что украинские силовики поднялись на борт танкера в нарушение установленных норм, «без представителя от России, от консульства», хотя танкер имел все необходимые документы,

«Они (сотрудники СБУ. — Прим. ФАН) зашли, прочитали постановление. Мы ничего не нарушали, что нам бояться», - добавил он.

Напомним, танкер был задержан СБУ в порту Одесской области накануне. В силовом ведомстве Украины заявили о том, что корабль якобы причастен к задержанию трех кораблей ВМСУ во время инцидента в Керченком проливе 25 ноября 2018 года (по данному факту против экс-президента страны Петра Порошенко Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о возможной госизмене. — Прим. ФАН.)

МИД РФ после задержания танкера предупредил Украины о последствиях захвата в заложники российских моряков. В министерстве заверили, что ответные меры не заставят себя долго ждать. Как отмечает телеканал «Царьград», задержание российского танкера похоже на продолжение керченской провокации, когда украинские суда нарушили госграницу России и игнорировали запросы пограничников. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал произошедшее в порту Измаила «плохой новостью». Дипломат полагает, что «кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения».

Российский военный журналист Евгений Поддубный заявил, что Украина последовал примеру Британии. При этом он предупредил Киев, что Россия не Иран.