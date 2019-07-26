Сорвавшая работу комиссии Мосгоризбиркома Соболь явилась в СК РФ

Москва, 26 июля. Любовь Соболь, соратница блогера Алексея Навального, явилась в главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве после получения повестки.

Накануне Соболь устроила настоящий концерт в Мосгоризбиркоме, где проходило заседание комиссии, рассматривающей ее жалобу на недопуск до выборов. Девушка целый день билась в истерике, а когда рабочие часы ведомства истекли, заперлась у туалете и требовала встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

На помощь пришлось вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые вынесли диван с дебоширкой из здания. На улице Соболь вручили повестку явиться на допрос в СК РФ.

Напомним, недовольство Соболь вызывает отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее на выборы в Мосгордуму. Недопуск «независимого» кандидата законно обоснован: порог брака в ее подписных листах 14,67% при допустимых 10%. Соратница Навального не собрала необходимое количество документов и решил заполнила пробелы фальсификатами.

Кроме того, в одной из московских квартир во время предвыборной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь. Среди «мертвых душ» даже оказались действительно умершие люди. Так, сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.