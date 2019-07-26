Сирия новости 26 июля 12.30: боевики несут потери в Хаме, в Хасаке курды убили бывшего главаря ССА

Сирия, 26 июля. Боевики несут потери в Хаме, в Хасаке курды убили бывшего главаря ССА. В Алеппо ВВС Сирии наносит точечные удары по укрытиям «умеренной оппозиции». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали опорные пункты «Исламской партии Туркестана»¹ в Идлибе.

ВВС Сирии: наносят удары по радикалам «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят работы по ликвидации боеприпасов и мин в Алеппо, в Хаме обстреляли боевиков в ответ на нападение.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряют опорные пункты в Хаме в результате атак САА и ВКС РФ.

Курды: обстреляли автомобиль бывшего лидера «Сирийской свободной армии» (ССА)

Провинция Алеппо

Военный источник агентства SANA сообщил, что в районах Алеппо Изран и Джубуль будут проведены работы инженерных подразделения сирийской арабской армии (СА) по ликвидации боеприпасов и мин-ловушек, оставленных боевиками. Работы продолжатся до двух часов дня: после того, как саперы соберут боеприпасы, они будут подорваны за городской чертой на военных полигонах САА.

Как сообщает новостной канал Step News Agency, на юге Алеппо ВВС Сирии нанесли удар по расположениям «умеренной оппозиции» у поселка Аль-Баркум.

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС, как передает новостное агентство Al Masdar, нанесли точечные удары по позициям и складам боеприпасов боевиков «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая) в районе долины Аль-Габ.

Военные самолеты сирийской армии также продолжают наносить с воздуха удары по местам дислокации боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза». Сегодня утром военные самолеты сбросили бомбы на укрепления радикалов в районе поселка Серакиб и на горных склонах высоты Тал-Сахер, как сообщает новостной портал Baladi News. Сведения о потерях радикалов в результате операции сирийской армии пока уточняются.

Провинция Хама

В течение суток подразделения САА наносили артиллерийские и ракетные удары по укрытиям террористов «Исламской партии Туркестана» в окрестностях деревни Аль-Сармания, к северо-западу от Хамы.

Военный источник портала SANA сообщил, что были уничтожены их укрепленные пункты и штаб-квартира радикалов. Убиты и ранены десятки радикалов «Тахрир аш-Шам». ВВС Сирии ударили по укрытиям радикалов в районе поселка Тель-Маллах и Аль-Латамина в ответ на обстрел ракетными снарядами города Мхарде, как сообщил новостной портал Al Masdar.

ВКС РФ атаковали опорные пункты радикалов у поселка Аль-Джубейн, Мурек и Кафр-Зета, как передает новостной портал Step News Agency.

Провинция Хасака

На дороге, связывающей провинции Дейр-эз-Зор и Хасака был убит бывший главарь протурецкой группировки «Свободной сирийской армии» (ССА) Ясир Аль-Дахла. Автомобиль Аль-Дахлы был обстрелян из автоматов боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), когда бывший лидер возвращался из Хасаки, куда направился с визитом для разрешения конфликта между членами племени, к которому он принадлежал, как сообщает новостной портал Orient News.