Эксперты Роскачества объяснили, как отличить съедобный гриб от ядовитого

Москва, 26 июля. В Роскачестве рассказали, по каким признакам можно отличить съедобный гриб от ядовитого. Эксперты не советуют употреблять грибы детям до 7 лет.

Грибы являются низкокалорийными белковыми соединениями. Нужно быть осторожными при сборе грибов и при их приготовлении.

Эксперты напомнили, что человеческий организм лишь частично усваивает грибы. Они противопоказаны людям с желудочно-кишечными заболеваниями.

Отравиться можно и съедобными грибами. Обратите внимание на внешний вид гриба: дряблая структура, налет плесени, личинки червяков. Все это говорит о том, что такой гриб есть не стоит.

Если в регионе неблагоприятная экологическая обстановка, не собирайте грибы. Нельзя срезать грибы, выросшие у дороги. В некоторых случаях грибы могут быть заражены пестицидами, токсичными соединениями.

При сборе грибов в корзину может попасть ядовитый гриб. Чтобы удостовериться в этом, бросьте в кастрюлю с кипящей водой подозрительный гриб и очищенную головку лука. Если лук потемнеет, это сигнал, что гриб есть нельзя.