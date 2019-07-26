Члены ОПГ Навального не поддержали провокации переступившей черту Соболь

Москва, 26 июля. Снятая с выборов в Мосгордуму Любовь Соболь отпугнула других членов ОПГ блогера Алексея Навального, поскольку зашла слишком далеко. Привычные соратники юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» отказались участвовать в ее новых провокациях.

Напомним, исключенная из предвыборной гонки Любовь Соболь устроила сразу две неадекватных провокации в Мосгоризбиркоме 25 июля. Сначала она закатила истерику и объявила голодовку, пытаясь добиться своего шантажом, а затем заперлась в туалете и потребовала встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. По словам Соболь, она хотела предъявить главе ЦИК заключение некоей почерковедческой экспертизы. В итоге охранникам и полицейским пришлось выносить неадекватную Соболь из здания Мосгоризбиркома прямо на диване, на котором юрист так называемого «ФБК» планировала заночевать.

Отметим, что другие сторонники Навального участия в провокациях токсичной Соболь не принимали. Например, днем с ней пересекся Константин Янкаускас, однако остаться в здании Мосгоризбиркома он отказался. Не поддержали переступившую черту Соболь и Дмитрий Гудков, Иван Жданов, а также Илья Яшин.

Напомним, Любови Соболь отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму, поскольку 14,67% предоставленных ею подписей оказались «фальшивыми». При этом законодательно допускается только 10% брака. Превысили эту норму и Илья Яшин, «оппозиционер» Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий и ряд других претендентов, желающих побороться за депутатское кресло. Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам.

Исключение Соболь из предвыборной гонки было вполне предсказуемым, поскольку ее неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписями. Так, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из съемных московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». О махинациях с подписными листами рассказал и один из сотрудников предвыборного штаба Соболь. Кроме того, выяснилось, что многие «автографы» в поддержку несостоявшегося кандидата и соратницы Навального принадлежат так называемым «мертвым душам».

Чтобы оказать незаконное давление на избирательные комиссии, Соболь приняла участие в несанкционированных акциях, в связи с которыми Следственный комитет возбудил уголовное дело. Соратницу Навального вызвали на допрос в СК, однако она предпочла в очередной раз нарушить закон и проигнорировала официальную повестку.