В России назвали глупым предложение США не вводить в строй российские С-400 в Турции

Предлагая Турции отказаться от российских противовоздушных систем С-400, США проявляют слабость. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Предложение США

Соединенные Штаты не будут вводить против Турции ограничительные меры, если Анкара не станет вводить в строй купленные у РФ системы противовоздушной обороны С-400. С таким предложением выступил влиятельный американский сенатор Линдси Грэм.

Линдси Грэм добавил, что инициатива разговора исходила от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мой посыл Турции был: давайте оставим уже С-400 и давайте начнем переговоры о соглашении о свободной торговле», — заявил он.

Напомним, Россия и Турция заключили договор о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2017 году. После этого Соединенные Штаты выступили против сделки, угрожая Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако Турция от договора отказываться не стала. По мнению турецкого лидера Реджепа Эрдогана, Североатлантический альянс «должен быть счастлив», что Анкара закупает С-400, потому что благодаря этому НАТО стала сильнее.

Глупая идея

Как отметил Максим Жаров, США хотят минимизировать для себя репутационные потери в результате поставок российских ЗРК С-400. Поэтому в Турцию поехал с неофициальной миссией сенатор Линдси Грэм.

«Вчера предложения Грэма Турции публично подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. Однако само по себе предложение Помпео-Грэма, которое заключается в отказе Турции от постановки на боевое дежурство С-400 в обмен на отказ США от введения санкций против Турции, довольно глупое. В самом деле, Турция уже купила С-400 у России, идут полным ходом поставки комплексов и обучение турецкого персонала. И тут Турции предлагают заморозить сделку и просто складировать С-400 до лучших времен», — пояснил Максим Жаров.

По мнению эксперта, предлагая такую «сделку», США показывают свою слабость. Они оказались не в состоянии заблокировать поставку С-400 в Турцию с самого начала, а теперь пытаются сделать хорошую мину при плохой игре.

«Думаю, что если санкции США против Турции и будут, то минимальные. Американцы побоятся слишком сильно давить на Турцию, чтобы не потерять союзника. Кстати, не исключаю, что недавние слухи о смерти президента Турции Реджепа Эрдогана имеют американские корни и распространялись они в рамках кампании по психологическому давлению США на Турцию из-за С-400», — заключил Максим Жаров.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить это в России, считает депутат Андрей Красов.