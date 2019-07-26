Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области

Астрахань, 26 июля. Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По какой статье было возбуждено уголовное дело, следователи не уточнили.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов», — приводит слова Петренко ТАСС.

В министерстве финансов Астраханской области на данный момент проходят обыски. Правительство региона работает в штатном режиме.

Султанов был назначен вице-губернатором и председателем правительства Астраханской области в апреле 2017 года. Заявление о своей отставке он написал 10 июня текущего года.

Шведов с 2006 года работал на посту заместителя министра финансов области, с 2010 года он занимал должность заместителя председателя правительства региона — министра финансов.