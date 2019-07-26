Прокуратура призвала москвичей не ходить на незаконный митинг Соболь и Ко

Москва, 26 июля. Прокуратура Москвы отреагировала на появление в Сети объявления о незаконном митинге на Тверской улице в субботу, 27 июля.

Призывы к горожанам принять участие в этом несогласованном мероприятии распространили соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и ряд других «политиков», которым отказали в регистрации в депутаты Мосгордумы из-за нарушений.

В прокуратуре напомнили, что всю эту «когорту» ранее неоднократно предостерегали о недопустимости нарушения законодательства. В частности, их информировали об этом перед незаконным митингом 14 июля, но тогда предостережения были проигнорированы, в связи с чем в отношении этих лиц теперь проводится административное расследование.

Сегодня прокурор Центрального административного округа Москвы повторно вынес предостережения организаторам новой незаконной акции. Кроме того, в пресс-службе отметили, что помнить о последствиях участия в таких несогласованных сходках нужно помнить всех москвичам и не поддаваться на провокации тех, кто ставит свои личные интересы выше безопасности людей.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома . Действия организаторов этих акций квалифицировали по статье о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий». По мнению следствия, участники «одного из движений» провели эти сборища, чтобы надавить на членов городского и окружных избиркомов Москвы.

Напомним, МГИК отказал в регистрации в депутаты Мосгордумы 57 кандидатам. Среди них уже Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и ряд других. Причиной для отказа стал выявленный брак в собранных «оппозиционерами» подписных листах.

У Соболь он, например, составил почти 15% при допустимом пороге в 10%. 13 июля также стало известно о том, что полиция обнаружила настоящую подпольную лабораторию по производству подписей. Ее развернули в квартире в одном из районов столицы. Молодые люди работали там сменами, в перерывах пили пиво и смотрели телевизор.