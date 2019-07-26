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Клинцевич прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду

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Клирнцевич прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Верховную раду, 43,16% голосов получила партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей допустил, что Зеленский и его сотрудники попытаются изменить курс внешней политики Украины и нормализовать отношения с Россией. Однако политик подчеркнул, что Киев не самостоятелен, во многом его действия и шаги обусловлены рекомендациями Вашингтона.

«У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги. Практические шаги показывают, что команда Зеленского и он сам несамостоятельны; очень многое зависит от того, что диктуют националисты и кураторы из-за океана. Ни первые, ни вторые не хотят мира и стабильности, им нужен хаос. На хаосе можно заработать, удержаться у власти и, самое главное, решить ключевую задачу, ради чего проект «Украина» был начат — разорвать русский мир, дискредитировать и переписать нашу общую историю», — рассуждает сенатор.

Клирнцевич прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду

По словам члена верхней палаты российского парламента, президент Украины осознает, что Соединенные Штаты пытаются навязать Киеву собственную волю. Об этом свидетельствует тот факт, что накануне Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области. Впрочем, парламентарий не исключил, что в будущем ситуация изменится.

«Все это Зеленский, будучи образованным человеком, прекрасно знает и понимает не хуже нас. А сегодня, будучи президентом, он это ощущает на себе. Хватит ли у него сил что-то поменять? Я не уверен. Боюсь, что эта тенденция будет продолжаться. И ситуация с судном — это иллюстрация того, когда ищутся варианты, формируется повестка, идет идеологическое противостояние. Поэтому, как говорят в народе: поживем — увидим. Дайте им хотя бы август-сентябрь. А в конце сентября мы будем точно знать, кто у власти, что за команда, и чьи указания  она выполняет», — резюмировал Франц Клинцевич.

Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.

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