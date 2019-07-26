Клинцевич прокомментировал окончательные результаты выборов в Раду

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Верховную раду, 43,16% голосов получила партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей допустил, что Зеленский и его сотрудники попытаются изменить курс внешней политики Украины и нормализовать отношения с Россией. Однако политик подчеркнул, что Киев не самостоятелен, во многом его действия и шаги обусловлены рекомендациями Вашингтона.

«У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги. Практические шаги показывают, что команда Зеленского и он сам несамостоятельны; очень многое зависит от того, что диктуют националисты и кураторы из-за океана. Ни первые, ни вторые не хотят мира и стабильности, им нужен хаос. На хаосе можно заработать, удержаться у власти и, самое главное, решить ключевую задачу, ради чего проект «Украина» был начат — разорвать русский мир, дискредитировать и переписать нашу общую историю», — рассуждает сенатор.

По словам члена верхней палаты российского парламента, президент Украины осознает, что Соединенные Штаты пытаются навязать Киеву собственную волю. Об этом свидетельствует тот факт, что накануне Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержала российский танкер Nika Spirit в порту Измаил Одесской области. Впрочем, парламентарий не исключил, что в будущем ситуация изменится.

«Все это Зеленский, будучи образованным человеком, прекрасно знает и понимает не хуже нас. А сегодня, будучи президентом, он это ощущает на себе. Хватит ли у него сил что-то поменять? Я не уверен. Боюсь, что эта тенденция будет продолжаться. И ситуация с судном — это иллюстрация того, когда ищутся варианты, формируется повестка, идет идеологическое противостояние. Поэтому, как говорят в народе: поживем — увидим. Дайте им хотя бы август-сентябрь. А в конце сентября мы будем точно знать, кто у власти, что за команда, и чьи указания она выполняет», — резюмировал Франц Клинцевич.

Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре. Его инаугурация состоялась 20 мая 2019 года.