Браконьеров-аквалангистов задержали в Удмуртии с помощью тепловизора

Ижевск, 26 июля. Полиция задержала в Удмуртии двух браконьеров, которые собрали более 11 кг икры, сообщила официальный представитль МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов с помощью тепловизора обнаружили двух мужчин, которые незаконно ловили рыбу. Они использовали акваланги для подводной охоты, пишет РИА Новости.

В их автомобиле нашли 11 кг икры стерляди, общая сумма ущерба составила 658 тысяч рублей. По словам Ирины Волк, в борьбе с браконьерами используются беспилотники.

Съемка местности показала координаты злоумышленников, эту информацию передали транспортной полиции. Жители Удмуртии задержаны, проводится проверка по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали браконьера с окровавленным ножом. В его доме нашли чучела животных, оружие для охоты.