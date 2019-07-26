Ивлеева пригласила Элджея в AgentShow

Москва, 26 июля. Блогер Настя Ивлеева впервые пригласила в свою передачу AgentShow возлюбленного Алексея Узенюка, известного как Элджей.

Ивлеева и Элджей долгое время скрывали свои отношения. Молодые люди познакомились после концерта рэпера благодаря общим друзьям. Когда тайное стало явным, блогер снялась для обложки сингла музыканта «360».

Ведущая AgentSow впервые пригласила в свою программу Элджея. Однако Ивлеева сразу предупредила, что музыкант в выпуске не скажет ни слова. Так и вышло: рэпер покрасовался у спортивного автомобиля, а затем сел в него и уехал прямо со съемочной площадки.

В выпуске также снялась певица Лолита Милявская. В беседе с ней Ивлеева призналась, что боится потерять возлюбленного.

«Когда ты влюблена очень сильно, и когда эти отношения достойные, они делают тебя счастливой, дают тебе огромное количество положительной энергии, то, конечно, страшно потерять человека, — призналась ведущая AgentShow. — Для меня это неприемлемо, я даже не хочу думать, что мои отношения могут остыть».

Ранее стало известно, что Элджей и Ивлеева заняли 13-ю и 14-ю строчки в рейтинге «40 самых успешных звезд России до 40 лет», опубликованном Forbes. Рэпер при этом опередил свою девушку по всем показателям — несмотря даже на резонансное интервью Ивлеевой журналисту Юрию Дудю, в ходе которого сгенерировался мощнейший в плане популярности мем про «15 сантиметров», пишет «Газета.ru».

Ранее очередной гостьей Agent Show на YouTube стала российская исполнительница Любовь Успенская. Во время беседы с Ивлеевой «королева шансона» не раскрыла количество мужчин в своей жизни.