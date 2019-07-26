Украинцев заставят самостоятельно оказывать себе первую медпомощь

В рамках обнародованного на днях министерством здравоохранения Украины приказа во всех общественных местах на территории от Ужгорода до Мариуполя уже к осени нынешнего года будут созданы так называемые «пункты собственного спасения жизни». Документ предусматривает монтаж на предприятиях, в торгово-развлекательных центрах, школах, вокзалах и даже поездах и автобусах специальных блоков первой медицинской помощи (аптечек) в соответствии с западными стандартами.

По некоторым данным, ведомственные структуры на местах уже получили право в обязательном порядке провести «массовый инструктаж населения на предмет пользования нововведением». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Вынесенный накануне на так называемое «общественное обсуждение» упомянутый приказ Минздрава получил одобрение местных советов 17 из 23 областей Украины. Причем это обсуждение не вызвало каких-либо жарких споров среди чиновников.

Согласно официальной информации, отныне каждое общественное место, где так или иначе собираются «десять или более человек», должно быть оснащено «коробкой спасения».

«Это своеобразный сейф, внутри которого находятся дефибрилляторы, тонометры, перевязочные материалы, косынки, стерильные перчатки и тому подобное, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН один из кураторов нового проекта Владимир Науменко. — Если кому-либо из прохожих понадобится срочная медицинская помощь, любой прохожий сможет оказать ее без всяческих проблем».

Когда собеседник агентства убедился, что запись разговора не ведется, он добавил буквально следующее.

«У нас [на Украине] система скорой помощи пришла в полный упадок. За относительно копеечную плату работают только энтузиасты. Поэтому нашим властям проще обучить рядовых граждан. По крайней мере станет дешевле», — заявил он.

Впрочем, о финансовой стороне вопроса украинский Минздрав сейчас не думает. Предполагается, что в течение ближайших нескольких недель каждый руководитель завода (фабрики), владелец кинотеатра и развлекательного комплекса пройдет инструктаж на предмет использования упомянутых «сейфов».

По некоторым данным, соответствующие курсы придется пройти главам туристических групп, проводникам на железной дороге, администраторам хостелов и даже консьержкам в многоэтажных домах.

«Таким образом, мы сможем заботиться о здоровье наших сограждан своими же силами», — резюмировала в пояснительной записке к документу исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

У самих украинцев, как экспертов, так и рядовых граждан, на этот счет есть собственное мнение.

«Только за последние пять лет с Украины уехали около 40 тыс. квалифицированных медиков, — сказал Федеральному агентству новостей общественный активист Виталий Славко. — В связи с этим нашим чиновникам проще переложить ответственность за судьбы людей на плечи простого обывателя. Безусловно, в наше время каждый человек должен знать правила первой медицинской помощи тому же простому прохожему и даже себе. Но посчитайте, если только один комплект с дефибриллятором стоит около 70 тыс. гривен (около 173 тыс. рублей. — Прим. ФАН) — неужели не проще возрождать систему скорой и «неотложки»? Лично мне кажется, что такая инициатива является бессмысленной тратой денег».

Это мнение разделяет и начальник поезда одного из популярных внутренних рейсов Александр З.

«Неужели вы полагаете, что все мы будем проходить новые курсы абсолютно бесплатно? — патетически вопросил он. И тут же добавил: — Пять из моих девочек (речь идет о проводницах пассажирского состава. — Прим. ФАН) — бывшие медсестры, притом действительно работавшие на скорой. Все они говорят, что эти «сейфы» со всем их содержимым будут настоящим спасением для пострадавшего только в руках профессионала. А пассажиров мы по-прежнему будем спасать исключительно по старинке».

Тем временем на форумах в украинском сегменте Интернета уже появились посты на манер «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» и «Наша панацея — подорожник!».