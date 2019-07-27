В сирийской провинции Хомс открылась выставка народного промысла

Дамаск, 27 июля. В рамках активизации туризма в древних археологических районах Хомса в зале дворца Аль-Захрауи в Бустан-эль-Диван была проведена выставка, на которой было представлено множество изделий народного промысла и наследия, а также иконы Девы Марии и Иисуса. Выставка была проведена с участием ряда местных мастеров.

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

«В этой выставке есть много классических работ. Мы поддерживаем такие виды работ, среди них есть роспись по стеклу, каллиграфия и многих других культурных работ. Мы поощряем людей делать такие работы и рекламировать их, поскольку они исчезают постепенно», — заявил один из организаторов в комментарии ФАН.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первое подобное мероприятие на территории освобожденных сирийских провинций. С момента прихода сирийской правительственной армии в регионах, где проживают мирные жители, все чаще проходят массовые гуляния, фестивали, выставки. Это связано в первую очередь с тем, что люди начали чувствовать себя в безопасности. Многие пожелали вернуться к стабильной жизни, которая была в довоенное время.

Ранее сообщалось, что в Дамаске стартовала вторая сессия семинара, организованного Торговой палатой столицы в парке Тишрин. Мероприятие прошло в сотрудничестве с министерством внутренней торговли и защиты потребителей и властями провинции Дамаск, оно продлится один месяц.

На мероприятии также был презентован новый документальный фильм о Сирии. Кроме того, на большой сцене прошли многочисленные музыкальные пассажи и фольклорные танцы, представленные группой Glennar.