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Сирия эксклюзив

В сирийской провинции Хомс открылась выставка народного промысла

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В сирийской провинции Хомс открылась выставка народного промысла

Дамаск, 27 июля. В рамках активизации туризма в древних археологических районах Хомса в зале дворца Аль-Захрауи в Бустан-эль-Диван была проведена выставка, на которой было представлено множество изделий народного промысла и наследия, а также иконы Девы Марии и Иисуса. Выставка была проведена с участием ряда местных мастеров. 

На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В сирийской провинции Хомс открылась выставка народного промысла

«В этой выставке есть много классических работ. Мы поддерживаем такие виды работ, среди них есть роспись по стеклу, каллиграфия и многих других культурных работ. Мы поощряем людей делать такие работы и рекламировать их, поскольку они исчезают постепенно», — заявил один из организаторов в комментарии ФАН.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первое подобное мероприятие на территории освобожденных сирийских провинций. С момента прихода сирийской правительственной армии в регионах, где проживают мирные жители, все чаще проходят массовые гуляния, фестивали, выставки. Это связано в первую очередь с тем, что люди начали чувствовать себя в безопасности. Многие пожелали вернуться к стабильной жизни, которая была в довоенное время.

Ранее сообщалось, что в Дамаске стартовала вторая сессия семинара, организованного Торговой палатой столицы в парке Тишрин. Мероприятие прошло в сотрудничестве с министерством внутренней торговли и защиты потребителей и властями провинции Дамаск, оно продлится один месяц.

На мероприятии также был презентован новый документальный фильм о Сирии. Кроме того, на большой сцене прошли многочисленные музыкальные пассажи и фольклорные танцы, представленные группой Glennar.

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