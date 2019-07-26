Эксперт рассказал об опасности травяных чаев для похудения

Москва, 26 июля. Стало известно, чем опасны травяные чаи для похудения. О неприятных последствиях их употребления для организма рассказал кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского университета имени Сеченова Сергей Коваленко.

Специалист отметил, что многие пытаются бороться с лишним весом с помощью особой низкокалорийной диеты, однако питание при этом все равно должно быть сбалансированным и содержать нужное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. Но, по его словам, подобрать такую диету достаточно сложно, еще одним минусом будет ее дороговизна, ведь привычных дешевых продуктов там, вероятнее всего, не будет. К тому же и придерживаться этой диеты, как считает Коваленко, довольно непросто.

Еще один вариант — употребление биологически активных добавок для похудения. Большинство из них — травяные чаи со слабительным действием. Медик не стал отрицать, что с такими препаратами, действительно, можно похудеть, вот только могут возникнуть большие проблемы со здоровьем, ведь они влекут большую потерю жидкости: из организма вымываются витамины и минералы.

«То есть вы себя буквально сушите», — подчеркнул он.

Коваленко обратил особое внимание, что восстановиться после такого похудения особенно сложно для людей старшего возраста, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Infox.ru представил десять советов для тех, кто хочет похудеть без истязания своего организма. По данным издания, чтобы не сломать себе метаболизм, не сорваться на нездоровую еду и не впасть в депрессию, нужно во-первых, записывать все, что вы едите, во-вторых,изменить пищевые привычки, в-третьих, не бояться есть после шести вечера, в-четвертых, потреблять правильный белок, в-пятых, пить больше воды. Помимо этого, для потери как минимум, двух кг в неделю, стоит воздержаться от спиртного, больше заниматься спортом и сексом, а также меньше нервничать.

О типичных ошибках всех худеющих изданию «Утро» сегодня рассказал и диетолог Александра Швец. По ее мнению, самым главным врагом в этом нелегком деле является кофе с сахаром.