Украинский эксперт оценил признание бывшего бойца «Азова», напавшего на Порошенко

Украинские радикалы используются «втихую» спецслужбами страны. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Нападение на Порошенко.

Бывший боец полка Национальной гвардии «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем он напал на бывшего украинского президента Петра Порошенко. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

Как отметил Макеев, перед тем, как встретиться с Порошенко, он купил четыре бронежилета, три из которых прострелил с товарищами на полигоне. Позже мужчина попытался передать Петру Порошенко один из бронежилетов, чтобы тот дал его своему сыну, якобы тоже воевавшему на территории Донбасса. При этом Макеев обвинил бывшего украинского президента в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ.

В четверг, 25 июля, четыре человека попытались напасть на Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Они вступили в драку с охраной бывшего президента, а затем скрылись с места происшествия. Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Пиар ход

Как отметил Евгений Голышкин, в своем пафосном видеообращении боевик-нацист «азовец» Никита Макеев (бывший гражданин РФ) заявляет, что вчерашний акт «возмездия» — это только начало грядущего и неизбежного наказания для Порошенко.

«Но стоит ли всерьез воспринимать такие угрозы в адрес бывшего президента со стороны национал-радикалов? Еще 1 декабря 2013 года, когда будущие «азовцы» (костяком тех событий были именно они) устроили погром на улице Банковой возле тогдашней администрации ныне беглого экс-президента Виктора Януковича, Порошенко пришел успокоить «провокаторов» и призвал их вернуться на Майдан. В тот день ему пришлось много чего выслушать от уличных нацистов, они хватали его и пытались затащить в толпу, выкрикивая антисемитские лозунги и обвиняли его в предательстве», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, Порошенко не забыл всего этого, и уже в апреле 2014 года «сплавил» самых ярых активистов Майдана в так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. Как показала политическая история украинских националистов последних пяти лет, все их заявления в стиле «вот вернутся хлопцы с фронта и разберутся с внутренним оккупантом» оказались фикцией.

«Все их протесты носили скорее декоративный характер (и странным образом совпадали с интересами финансово-промышленных элит), нежели были в духе декларируемого националистического угара. «Азов» не является в данном случае исключением, и все угрозы по отношению к нему в части его предательства в хозяйственной и экономической деятельности военно-промышленного комплекса Украины носят лишь пиарный характер», — добавил Евгений Голышкин.

Эксперт заметил, что без воли пришедших к власти «новых элит» никакого возмездия не будет. Украинские радикалы используются в темную спецслужбами и все той же олигархией в строго регламентируемом русле. Также будет и этом случае.

«Данная акция «азовцев» — скорее акт отчаяния и попытки вернуть себе политические дивиденды после полнейшего провала на последних парламентских выборах», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, был продан компании «Эвинз лимитед».