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Соболь захватила туалет Мосизбиркома ради денег от западных спонсоров

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Соболь захватила туалет Мосизбиркома ради денег от западных спонсоров

Москва, 26 июля. Любовь Соболь, соратница блогера Алексея Навального, устроила провокации в Мосгоризбиркоме, чтобы навсегда закрыть себе путь в политику России.

Накануне в здании Мосгоризбиркома Соболь устроила сразу две провокации: сначала одиозная соратница Навального закатила истерику на весь день, а когда рабочие часы ведомства подошли к концу, заперлась у туалете и требовала встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

После того, как диван с провокаторшой вынесли из здания сотрудники правоохранительных органов и ей вручили повестку на допрос в Следственный комитет, Соболь сделала вид, что не понимает, что происходит.

«Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», — заявила она после выхода из ОВД по Тверскому району.

Соболь захватила туалет Мосизбиркома ради денег от западных спонсоров

Любопытно, что якобы объявившая голодовку Соболь ведет себя довольно бодро для человека, который отказался от еды. И это не единственный обман прославившейся многочисленными скандалами дамы. Баллотировавшейся от 43-го округа Соболь на самом деле не нужно место в политике. Юрист так называемого «ФБК» своими действиями добивается судимости, которая официально закроет путь в политику. После этого она сможет представить себя в образе «жертвы режима», что привлечет деньги от Запада для ведения подрывной работы в России.

14 июля Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Соболь на выборы в Мосгордуму. У юриста ФБК был превышен порог брака в подписях: 14,67%  при допустимых 10%. Как оказалось, соратница Навального не собрала необходимое количество документов и заполнила пробелы фальсификатами.

О махинациях в предвыборном штабе Соболь было известно еще на этапе сбора подписей. В одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за нее. Среди «мертвых душ» даже оказались действительно умершие люди. Так, сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.

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