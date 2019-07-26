Соболь захватила туалет Мосизбиркома ради денег от западных спонсоров

Москва, 26 июля. Любовь Соболь, соратница блогера Алексея Навального, устроила провокации в Мосгоризбиркоме, чтобы навсегда закрыть себе путь в политику России.

Накануне в здании Мосгоризбиркома Соболь устроила сразу две провокации: сначала одиозная соратница Навального закатила истерику на весь день, а когда рабочие часы ведомства подошли к концу, заперлась у туалете и требовала встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

После того, как диван с провокаторшой вынесли из здания сотрудники правоохранительных органов и ей вручили повестку на допрос в Следственный комитет, Соболь сделала вид, что не понимает, что происходит.

«Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», — заявила она после выхода из ОВД по Тверскому району.

Любопытно, что якобы объявившая голодовку Соболь ведет себя довольно бодро для человека, который отказался от еды. И это не единственный обман прославившейся многочисленными скандалами дамы. Баллотировавшейся от 43-го округа Соболь на самом деле не нужно место в политике. Юрист так называемого «ФБК» своими действиями добивается судимости, которая официально закроет путь в политику. После этого она сможет представить себя в образе «жертвы режима», что привлечет деньги от Запада для ведения подрывной работы в России.

14 июля Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Соболь на выборы в Мосгордуму. У юриста ФБК был превышен порог брака в подписях: 14,67% при допустимых 10%. Как оказалось, соратница Навального не собрала необходимое количество документов и заполнила пробелы фальсификатами.

О махинациях в предвыборном штабе Соболь было известно еще на этапе сбора подписей. В одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за нее. Среди «мертвых душ» даже оказались действительно умершие люди. Так, сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.