Эксперты назвали самые опасные для детей российских туристов страны

Москва, 26 июля. Специалисты страховой компании «Альфа-страхование» назвали страны, в которых дети российских туристов болеют чаще всего.

Эксперты проанализировали число обращений за медицинской помощью для детей в 2017 и в 2018 годах. Чаще всего туристы обращались за помощью в Болгарии, на нее приходится 29,55% заявок.

К самым опасным странам отнесли и Турцию, оттуда поступило 10,08% обращений. В этой стране чаще всего страдают дети до трех лет. В тройке оказалась Испания (9,73% обращений), пишет РИА Новости.

За ней следуют Кипр и Таиланд, Греция, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты, Италия, Германия. В России число обращений отдыхающих — всего 2,38%.

Россияне также назвали страны, которые не подходят для путешествий. По данным Aviasales, порядка 60% туристов не поедут в Сомали из-за экономической и политической нестабильности страны.

На втором месте стоит Индия, путешественникам не нравится экологическая обстановка в регионе. Третьей в списке оказалась Турция из-за системы «все включено».

На четвертой строчке находится Китай, россияне пожаловались на острую и жирную пищу и грязные окраины туристичных городов, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что Сочи, Анапа и Санкт-Петербург возглавили рейтинг лучших городов России для семейного отдыха.