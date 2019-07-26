Зарезавшего женщину на детской площадке в Подмосковье подозревают еще в одном убийстве

Москва, 26 июля. Мужчину, зарезавшего женщину на детской площадке в подмосковном Раменском, подозревают еще в одном убийстве. Предполагается, что он причастен к смерти девушки, которая стала жертвой неустановленного преступника в 2014 году в Крыму, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Напомним, 25 июля обвиняемый напал на женщину во дворе многоэтажного дома в Раменском и нанес ей не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Жертва нападения скончалась прямо на детской площадке до приезда медиков. СМИ опубликовали видео с места убийства.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в совершении преступления 38-летнего мужчину, который оказался знакомым убитой. Подозреваемый написал чистосердечное признание и рассказал, что зарезал женщину на почве ревности, сообщает «Вечерняя Москва».

Как установило следствие, ранее задержанного уже судили за незаконный оборот оружия. Сейчас проверяется информация о причастности мужчины к убийству в Крыму. Кроме того, следователи назначили судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. Также планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. 26 июля следствие намеревается обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что убийство в Раменском произошло прямо на глазах у детей, среди которых была и дочь погибшей. Сейчас девочка находится в больнице под присмотром сестры убитой женщины.