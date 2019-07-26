Пули, газ и дубинки как главные политические «аргументы» при разгоне демонстраций

В зарубежных странах демократия декларируется лишь на словах. Вся суть государств выявляется в ходе гражданских уличных протестов, которые правоохранительные органы разгоняют с максимальной степенью жестокости. Полиция не щадит детей, женщин, стариков, применяя водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и забивая людей дубинками.

В качестве примера можно привести Францию. В просветленном европейском и якобы правовом государстве полиция на протестах своих граждан за людей не считает. Во время митингов «желтых жилетов», которые длятся уже более полугода и привели к уличному насилию, а также причинению вреда государственному имуществу, полиция разгоняла протестующих с использованием слезоточивого газа и оружия с резиновыми пулями.

В уличных потасовках за все время существования движения погибли более 10 человек, а сотни получили ранения различной степени тяжести. При этом власти Франции не считают себя виновными в причинении вреда.

Граждане ведут активную деятельность и по сей день — и постоянно страдают от полиции. Также примечательно то, как французские силовики разгоняли мигрантов, штурмующих Пантеон две недели назад и именующих себя «черными жилетами». «Толерантные полицейские» не гнушались бить нуждающихся в помощи беженцев дубинками и травить газом.

24 июля сотни граждан собрались в центре Лондона недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Жители протестовали против политики нового главы государства. Протесты прошли без жертв, однако не стоит сомневаться — при необходимости власти Великобритании готовы на максимальное насилие. Во время протестов в 2014, 2015 и 2016 годах английские силовики разгоняли протестующих машинами с водометами, травмирующим оружием и газом. Если сейчас в Лондоне начнутся беспорядки, то власти не станут жалеть собственных граждан.

Швейцария тоже является демократической страной лишь на бумагах. Власти государства также не очень довольны, когда жители выходят заявлять о своих правах. Так, в конце июня власти жестко разогнали протест в Женеве, когда сотни сторонников и противников президента Камеруна Поля Бийа собрались у отеля Intercontinental. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ и водомет для разгона толпы, сообщала швейцарская газета Tribune de Geneve.

Множество европейских и иных стран являются демократическим лишь на словах, а декларация прав человека существует лишь на бумагах. Когда люди выходят заявить о своих проблемах, власти незамедлительно именуют их бунтарями, бузотерами и обвиняют в покушении на государственный строй, а потом «оперативно» забивают дубинками.