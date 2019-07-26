Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой

Москва, 26 июля. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой после падения со сцены.

Инцидент произошел неделю назад. Во время спектакля «Старая дева» актриса упала со сцены. Зрители помогли Чуриковой подняться и дойти до лестницы на сцену, однако за кулисы пострадавшую артистку уже внесли на руках. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам источников в больнице, состояние Чуриковой по-прежнему оценивается врачами как тяжелое.

«Она лежит в отделении острых эндотоксикозов, — приводит слова собеседника РИА Новости. — Температура нормальная, вечером была 36,2, утром — 36,1».

24 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал, что разговаривал с Чуриковой. Он отметил, что настроение у артистки хорошее, чувствует она себя хорошо и скоро выпишется из больницы. Директор «Ленкома» подчеркнул, что у звезды нет переломов — только ушибы, которые уже начинают проходить.

Коллега Чуриковой Екатерина Васильева, комментируя инцидент, предположила, что артистка упала со сцены из-за того, что ее ослепил фонарь. Зрители в свою очередь рассказали, что актриса во время спектакля оступилась и упала с высоты.

Чурикова является одной из самых известных актрис театра и кино в России. Наибольшую популярность ей принесли фильмы «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину» и сериал «Идиот».