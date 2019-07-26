В Совфеде отреагировали на слова главы партии Зеленского об изменении системы выборов

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости введения нового порядка выборов в Верховную раду.

«Я считаю, что это было бы наиболее правильным вариантом решения проблемы», — сказал украинский политик.

По его словам, выборы в парламент должны происходить не по одномандатным округам, а по региональным: то есть их число должно сократиться до 27.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей признался, что ему сложно анализировать, чем руководствовался глава партии Зеленского, когда выходил с подобным предложением.

«Сложно понять, чем вызвана идея главы партии Разумкова», — говорит член верхней палаты российского парламента.

Сенатор отметил, что украинским политикам нужно мыслить прагматично. Только в этом случае отношения между Россией и Украиной будут восстановлены. Также он усомнился в том, что изменение выборной системы окажет существенное влияние на отношения между двумя государствами.

«Я надеюсь, что украинские политики поймут, что с соседом нужно выстраивать отношения, как минимум, нормальные. Повлияет ли на это система выборов или не повлияет — неизвестно. Если повлияет, мы будем это лишь приветствовать. Но повторюсь: это внутреннее дело Украины. Они могут избирать [депутатов Верховной рады] по тому закону, по которому считают нужным», — резюмировал Владимир Дажабаров.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года, он одержал победу на президентских выборах во втором туре. После назначения на пост главы государства Зеленский распустил парламент. Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Согласно предварительным итогам голосования, большая часть избирателей поддержала партию действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», за нее проголосовало более 42% избирателей. Окончательные итоги голосования будут оглашены 5 августа. Если Зеленский сможет получить большинство мест в парламенте, то получит возможность действовать более открыто и активно.