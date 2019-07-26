Треть  населения Грузии смотрит на Россию с надеждой

Корреспонденты Федерального агентства новостей в Тбилиси пообщались с известным грузинским журналистом и политологом Валерием Кварацхелией. Главными темами нашего диалога стали антироссийские протесты в грузинской столице, а также отношения страны с двумя великими державами — Россией и Соединенными Штатами.

В начале нулевых Валерий Кварацхелия был пресс-секретарем экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, затем — депутатом парламента Грузии, занимал ряд ответственных должностей в СМИ. Сейчас является лидером партии «Нейтральная Грузия» и уже семь лет ведет итоговую аналитическую программу «Золотое сечение» на телеканале «Объектив».

— Антироссийские протесты, начавшиеся в июне в Тбилиси, изрядно подпортили отношения двух стран. На ваш взгляд, в чем их природа, кто за ними стоит и какую цель они преследуют?

— Произошедшее 20 июня в Тбилиси — это, я прямо скажу, грубая провокация и против Грузии, и против России. Это все дело рук американцев. У них здесь существует довольно большая «пятая колонна», которая выполняет все их задачи. И вот эту задачу они выполнили прекрасно, устроив большую, громкую провокацию. Она заключалась в том, что, когда делегации из разных государств, в том числе и из России, приехали в грузинскую столицу на Ассамблею православной межпарламентской ассоциации, они воспользовались тем, что там присутствовал депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов, президент этой ассамблеи.

Им предоставили возможность войти и воспользоваться залом заседаний парламента Грузии. Потом это все было намеренно превращено в вакханалию — специально подготовленные провокаторы стали заявлять, что «представитель государства-оккупанта, депутат Госдумы приезжает сюда и садится в кресло председателя парламента Грузии». Этого было достаточно для того, чтобы они [США] собрали своих людей, которые кормятся из их рук, и начались эти массовые протесты напротив здания парламента Грузии. Потом они попытались ворваться внутрь парламента.

Наверное, это уже была попытка государственного переворота. Этого им не дали сделать, разогнали митинг. При этом случились плохие вещи — когда полиция стреляла резиновыми пулями, искалечила людей, несколько человек. И после этого все превратилось уже в антироссийский протест. Это так и было задумано, чтобы обострить антироссийские настроения в стране.

— Некоторые политологи считают, что это была попытка устроить очередную «революцию роз», опасность которой сохраняется до сих пор. Вы согласны с этим?

— Полностью согласен. Потому что за всем этим стоит [экс-президент Грузии] Михаил Саакашвили, который и являлся автором «революции роз». По всей видимости, сегодня он пытается ее повторить. Но на этот раз, я думаю, у него это не получится — несмотря на то что американцы его поддерживают всеми силами.

Американцам выгодно, чтобы между Россией и Грузией не было никаких связей. За эти 30 лет, прошедших после развала СССР, были моменты, когда между Москвой и Тбилиси наступала «оттепель». Но эти потепления отношений Америке не нужны. Когда наступает очередная «оттепель», они всегда стараются испортить атмосферу, и чаще всего им это удается.

Даже Звиад Гамсахурдия, который был советским диссидентом, понимал, что оторваться от России окончательно крайне невыгодно и в политическом, и в экономическом, и в чисто человеческом плане. Поэтому даже он старался сохранить какие-то связи. Допустим, он встречался с президентом РФ Борисом Ельциным. После Гамсахурдии был Шеварднадзе, он был более опытным политиком, хотя тоже недолюбливал Россию и Советский Союз. Потому что он был на самом деле изменником Родины, так как принимал участие во всех процессах, которые привели к развалу СССР.

Но, несмотря на это, он старался налаживать отношения с Россией. Я как раз работал у него пресс-секретарем, и мы очень часто бывали в Москве, у нас были встречи с руководителями российского государства. После этого к власти пришел Михаил Саакашвили, и даже он поначалу старался наладить отношения с Москвой. Но американцы ему не дали этого сделать, как не давали и Гамсахурдия и Шеварднадзе. Они всегда добивались своей цели.

Потом появился [экс-премьер-министр Грузии] Бидзина Иванишвили. Он тоже говорил, что «мы должны стремиться вступить в НАТО и налаживать отношения с ЕС». Но при этом он сразу же начал налаживать отношения с соседями, в первую очередь с Россией. Он создал формат переговоров, который называется «форматом Карасина — Абашидзе».

Иванишвили дал зеленый свет тому, чтобы восстановилось воздушное сообщение между Россией и Грузией, восстановились торговые, гуманитарные отношения между странами. Кое-что он сделал, хотя этого и было недостаточно. Но вы сами видите — как только наступали периоды улучшения отношений, американцы сразу делали все возможное, чтобы это прекратилось. И в этот раз они поступили так же.

— Почему американцам всегда удается добиваться своих целей в Грузии? Как им удается постоянно поддерживать этот тлеющий конфликт? Чем в принципе сотрудничество с Америкой так привлекательно для Грузии?

— Они работают здесь очень грамотно и очень щедро. У них есть пять рычагов давления на общественное сознание и общественное мнение. В течение этих 30 лет им всегда принадлежит контроль над властью в Грузии, им принадлежит контроль над так называемой оппозицией, им принадлежат почти все СМИ, которые здесь работают. Наконец, им принадлежат так называемые неправительственные организации, которые финансируются с Запада, и многие люди, которые работают в спецслужбах. И вот эта вся система отлажена просто великолепно.

США делают все для того, чтобы оторвать от России грузинский народ — оторвать полностью, и в первую очередь ментально. Но пока у них это не получается, во всяком случае до сих пор не получилось. Американские социологи провели недавно опрос — и выяснилось, что 31% опрошенных — за вступление Грузии в Евразийский союз и за то, чтобы восстановить дружеские, добрососедские, партнерские отношения с Россией. 31% населения «за Россию» — это вам не шутка. После тридцатилетней работы вот такой результат. Получается, что треть населения Грузии до сих пор смотрит с надеждой в направлении России.



— То есть многие грузины не прочь восстановить полноформатные отношения с РФ. Что должна сделать Россия, чтобы «вернуться» в Грузию, в чем может выражаться это «возвращение»?

— Давайте начнем с того, какая реакция последовала со стороны России на эти протесты. Сразу же было прекращено авиасообщение, российским туристам дали рекомендации не ехать в Грузию. Сразу же начались разговоры о том, что надо закрыть доступ грузинской продукции на российский рынок. И что же получается, кого наказали? Этих подлецов, которые затеяли все, не наказали, потому что это и было их целью. Они и хотели этого добиться! Получается, что провокацию начинают американцы, а руководство России ее завершает.

Мне кажется, России стоило бы более внимательно подходить к ситуации. Это же не вся Грузия, кого смогли спровоцировать против России. Те несколько тысяч человек, которые кричат «Россия — оккупант», не вся Грузия. Есть еще и другая Грузия, большая часть Грузии, которая с этим категорически не согласна. И поэтому надо работать так, чтобы у тех, кто выступает за сохранение связей с РФ, здесь было бы на кого опереться. Я не говорю, что России надо создавать здесь, в Грузии, какую-то агентуру. Это должны быть гуманитарные организации, какие-то фонды, которые бы восстанавливали, укрепляли связи между грузинами и русскими.

Сегодня люди, которые симпатизируют России и составляют большинство в Грузии, не имеют возможности, даже права не имеют высказаться о том, что с Россией надо восстанавливать дружественные отношения. Нужно, чтобы они имели такую возможность. Но, к сожалению, все СМИ в нашей стране принадлежат американцам или же они их контролируют. Все НКО, которые очень громко кричат, всегда выступают «за Грузию» и «против России», их всегда видно, им предоставляется эфирное время. А наш голос — голос тех людей, которые более сознательно ко всему этому подходят, не слышен нигде. И, главное, помощи какой-либо с российской стороны, к сожалению, пока не видно.

— Вы сказали, что реакция России на протесты 20–21 июня была слишком жесткой. По каким отраслям экономики Грузии это ударит, какие последствия возможны?

— Думаю, туризм в Грузию в первую очередь пострадает. Затем виноделие. И пострадают все компании, которые свою продукцию поставляют в Российскую Федерацию. Но туризм пострадает больше всего. Здесь уже подсчитали, что Грузия в этом году из-за санкций, из-за уменьшения потока туристов, потеряет около 710 млн долларов.

Это огромная цифра для маленькой Грузии, у нас бюджет маленький, а здесь почти миллиард долларов. Кроме того, сильно пострадают люди. Например, я захочу поехать в Москву, а прямого сообщения нет. Кому-то на лечение в РФ поехать, кому-то — к родственникам… Так что запрет авиасообщения повлияет на всю Грузию. И главное — пострадает та часть общества, которая ни в чем не виновата.

— Но ведь от этих санкций пострадают и россияне. Десятки тысяч людей любят приезжать в Грузию, они полюбили вашу страну, ее атмосферу и людей. И теперь многие из них просто не смогут себе позволить к вам приехать.

— Конечно, и простые россияне тоже пострадают. Вот люди хотели ехать сюда отдохнуть, готовились к этому целый год, деньги копили, планы строили, и тут такое... И сейчас они думают, куда ехать — в Турцию, Тунис или еще куда-то. Для них создаются огромные неудобства. Я не говорю, что российское руководство неправо в своих решениях.

Они, с одной стороны, правильно все делают — в том смысле, что вот эта часть грузин, которая выступает против России, на самом деле заслуживает и более суровых мер. Но для того, чтобы вот эти ниточки тоненькие между Россией и Грузией, которые нас связывают, не оборвались, нужны кое-какие другие подходы. Мне так кажется.

— Что касается перманентной русофобии в Грузии — почему власти закрывают глаза на нее? И как это может отозваться самой Грузии?

— В том, что происходит в Грузии, четко видна рука американцев. Они подкупили часть населения, другая часть поддалась этой антироссийской пропаганде. В течение 30 лет им внушают, что Россия — враг не сегодняшний, а исторический, что Россия всегда была врагом для Грузии и таковым остается. Увы, многие в это поверили.

И когда мы поверхностно смотрим на то, что случилось, — например, на признание независимости Абхазии и Южной Осетии, — что это означает для Грузии? Это для Грузии означает потерю территорий, это больно переносится людьми, действительно больно. И простой народ не в состоянии проанализировать полностью, почему это произошло. Многие люди не понимают, почему до 2008 года этого не происходило, а в 2008-м это произошло — и теперь Абхазия и Южная Осетия для нас потеряны надолго.

— То есть те, кто насаждает русофобию в Грузии, используют в том числе перманентную обиду людей на итоги «пятидневной войны»?

— Да, естественно. Дело в том, что русофобии как таковой здесь не существует, однозначно. Но есть определенная часть грузин, несколько процентов, которая подкуплена и которая поддалась этой пропаганде. Вот вы, представители России, уже несколько дней ходите по Тбилиси, вы почувствовали плохое отношение к себе со стороны грузин?.. И, скорее всего, не почувствуете.

А если, не дай бог, почувствуете, то это будет огромным исключением. А так вы всегда будете чувствовать, что окружающие к вам относятся доброжелательно, с любовью и уважением и т. д. Поэтому о русофобии в Грузии говорить не приходится, скорее наоборот.

— На митингах мы видели множество людей с флагами НАТО и лозунгами «НАТО — наша цель!». Зачем, на ваш взгляд, Грузия стремится вступить в НАТО, не учитывая интересы России по этому вопросу?

— Существует реальность, и существует демагогическая формула, которые противостоят друг другу. Российский интерес в чем заключается? Если вокруг России создастся цепь натовских баз и ракет, то для России это будет представлять опасность, и Россия не должна этого допустить. Это прописная истина, так поступило бы любое другое государство в мире.

Но, с другой стороны, Столтенберг и другие высокие чины НАТО, а также представители Госдепартамента всегда говорят: раз Грузия, Украина и другие постсоветские государства независимы, то они сами могут решать, куда им вступать, в какие военные блоки и т. д. Но это же демагогические рассуждения.

Потому что если из Грузии американские, натовские ракеты будут нацелены на стратегические объекты Российской Федерации, то Россия должна будет отреагировать на это, без реакции это оставлять нельзя. Но в Грузии популярны рассуждения типа «мы независимы и сами будем решать свою судьбу». Эта демагогия идет с Запада, и здесь, в Грузии, повторяют эту глупость без конца.

Но мы не вправе решать нашу судьбу против кого-то, а в данный момент мы ее решаем как раз против интересов РФ. Вот вы сказали, что прибалтийские республики вступили в НАТО, но они успели сделать это в «горбачевско-ельцинскую эпоху». А Грузия не успела этого сделать, и Украина тоже не успела. А сейчас уже поздно. Сейчас, я надеюсь, этого уже не получится.

— Вы сказали, что большинство грузин в целом хорошо относятся к России. Почему же тогда любое правительство, которое они выбирают, всегда является антироссийским?

— А кто вам сказал, что народ выбирает правительство? Не бывает такого, народ тут ни при чем, как правило.

— А как это делается в Грузии?

— В России власть выбирает народ, это точно. Потому что у России сегодня руководство такого типа, что российский народ не хочет его менять. Президент РФ Владимир Путин действительно сделал почти невозможное для России за эти 19 лет. Потому что до него Россия была на коленях, чего уж греха таить. Экс-президенты страны Михаил Горбачев и Борис Ельцин сделали все для того, чтобы поставить Россию на колени, и Шеварднадзе вместе с ними. А Путин поднял государство, резко усилил его экономику, создал одну из мощнейших армий в мире. Сегодня Запад не может разговаривать с Россией таким тоном, каким разговаривал при Ельцине и Горбачеве. Поэтому народ и голосует за Путина.

А здесь, в Грузии — совершенно другая ситуация, абсолютно. Потому что и Гамсахурдию привели к власти американцы, и Шеварднадзе. Я сам в этом участвовал, я все прекрасно знаю. И Саакашвили, и нынешних правителей тоже привели к власти американцы. Хотя, я хочу подчеркнуть, Иванишвили сделал ряд шагов в сторону России, он открыл некоторые форматы для переговоров. Хотя этого все равно недостаточно, потому что за семь лет правления он не смог устроить встречу в верхах с руководством РФ.

Путин несколько лет назад говорил, что он «готов ко встрече с президентом Грузии» (тогда во главе страны был Георгий Маргвелашвили). На следующий день выступил сам Маргвелашвили и заявил: «Да, я буду это обсуждать внутри Грузии и с западными партнерами». В итоге эта встреча президентов так и не состоялась.

Какой получается вывод? Путин был готов ко встрече, Маргвелашвили тоже вроде был готов к ней, но западные партнеры не дали ему встретиться, не разрешили. Увы, сегодня в «независимой» Грузии такая ситуация — даже если президент Грузии захочет встретиться с президентом Путиным, то у него на это права не будет, ему просто не разрешат. От Запада исходит жесткая формула, что мы должны быть оторваны друг от друга.

— Недавно «Фонд Сороса — Тбилиси» призвал бороться с «гибридной войной» России против Грузии. Что вы можете сказать о деятельности этой организации в Грузии, чем они занимаются, чем привлекают молодежь?

— Большие деньги. Сегодня деньги все решают. У соросовского Фонда здесь десятки программ, есть и антироссийские, натовские программы, направленные на вступление в НАТО и Евросоюз. И все эти программы успешно действуют в Грузии.

— То есть часть грузин верят в то, что их страну примут в НАТО и Евросоюз?

— Если с утра до вечера людям внушают, что это возможно, то они в конце концов начинают в это верить. Хотя у всех на глазах есть горький пример — это Турция, которая полвека стоит и стучится в дверь ЕС. Никто ее туда не собирается принимать, даже несмотря на все экономические успехи, но некоторые люди все равно верят в то, что можно вот так запросто вступить в ЕС.

Честно говоря, после того что случилось с Украиной, я не ожидал, что кто-то будет еще верить в те направления, которые нам диктуют с Запада. Но люди все равно верят, к сожалению.

— За несколько дней до начала протестов в Тбилиси приезжал Карпентер, помощник кандидата в президенты Джо Байдена. Он говорил, что «русские — это оккупанты», потому что они скупают здесь недвижимость и тем самым могут полностью «оккупировать» Грузию. А почему никто не называет «оккупантом» Турцию, которая скупила всю Аджарию?

— Потому что с Запада местным СМИ не диктуют, чтобы они говорили на эту тему. Тем не менее в Грузии о «турецкой оккупации» все равно говорят. Есть некоторые депутатские группы, партии, некоторые конкретные политики, которые регулярно поднимают эту тему в публичном пространстве. Потому что в Аджарии действительно вопрос стоит очень жестко. Турция все там покупает…

Разумеется, о классической оккупации речи не идет, а вот экономическая — налицо. Зато сотни турецких бизнесменов приезжают и покупают в Аджарии все что можно: магазины, рестораны, отели и т. д. И они говорят при этом, что «Аджария — их историческая территория». Но в СМИ об этом предпочитают молчать, поэтому и у людей эта тема не на слуху.

С Россией — другая история. 24 часа в сутки многие грузинские СМИ без устали говорят о том, что «Россия оккупировала Грузию». Со своей стороны, грузины видят, что российские военные базы находятся в Цхинвали и на территории Абхазии, и тема оккупации становится им понятной. Они говорят, что «Россия оккупировала 20% грузинской территории». А я на это могу сказать, что наше общественное и национальное сознание на 100% оккупировали американцы. И это гораздо опаснее для нас, но люди этого не видят.

— Можно ли сказать, что сотрудничество с Америкой принесло Грузии только горькие плоды?

— Безусловно, безо всяких сомнений. На мой взгляд, за эти 30 лет все эти программы, вся та политика, которые идут к нам из США, полностью погубили Грузию.