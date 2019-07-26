Киев, 26 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом стало известно по данным Центральной избирательной комиссии в пятницу после обработки 100% протоколов.

Пять партий прошли в парламент Украины по результатам выборов. Отмечается, что фракция Зеленского набрала 43,16% поддержки граждан. Кроме «Слуги народа», в украинский парламент войдет еще четыре партии. Это «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% поддержкой, «Европейская солидарность» бывшего главы Украины Петра Порошенко, набравшая 8,10% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.

Не позднее 4 августа ЦИК Украины подведет итоги выборов, до 9 августа итоги должны опубликовать официально в газетах «Голос Украины» и «Правительственный курьер». На первую сессию Верховная рада IX созыва должна собраться не позднее 9 сентября.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен на примирение в Донбассе. По словам главы «президентской» партии, Зеленский делает «конкретные шаги» для завершения гражданской войны на юго-востоке Украины.

Как отметил партийный лидер, позиция Зеленского по Донбассу «дает уверенность» в урегулировании конфликта. В этой связи Разумков напомнил об усилении украинской группы в минском процессе, о встрече «нормандской четверки» в Париже 12 июля, а также о телефонном разговоре руководителя Украины с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время Разумков раскритиковал поездку главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в Страсбург, где тот представил собственный план по примирению в Донбассе.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.