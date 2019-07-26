В СК РФ заявили, что для забора ДНК достаточно рукопожатия

Москва, 26 июля. Руководитель отдела медико-биологических исследований главного управления криминалистики СК РФ Михаил Игнашкин заявил, что для забора ДНК достаточно одного рукопожатия.

Игнашкин рассказал, как криминалисты составляют генетический профиль человека с помощью ДНК. Он констатировал, что за последние 10 лет чувствительность ДНК-анализа выросла в 400 раз. Раньше эксперты работали с пятнами, то есть кровью, слюной и другими биологическими жидкостями. В настоящее время 80% образцов можно разглядеть только в микроскоп.

«Вы пожали друг другу руки, — рассказал он в эфире «Россия 1». — С вашей руки мы можем получить генетический профиль лица, которому руку вы жали».

Ранее Игнашкин рассказал о работе лабораторий медико-биологических исследований. Он подчеркнул, что их всего шесть в России, и они являются самыми закрытыми подразделениями СК РФ. На работу принимаются люди с высшим биологическим или медицинским образованием, многие из которых имеют ученую степень. Криминалисты проходят специальную подготовку, чтобы получить допуск к материалам уголовных дел.

Представитель Следственного комитета добавил, что очень важно сохранить все следы на месте преступления. В качестве примера он привел случай в Европе, когда раскрыть преступление помог комар. А машине убитой женщины был обнаружен москит с ДНК преступника.