Охрана МГИК вытряхнула клопов из дивана, на котором Соболь устроила ночной дебош

Москва, 26 июля. Диван, на котором восседала незарегистрированный кандидат в депутаты Любовь Соболь, вынесли из здания Мосгоризбиркома, чтобы вытрясли клопов и прочих паразитов. Об этом сообщил член МГИК Дмитрий Реут.

Он напомнил, что накануне соратница Навального осталась ночевать в здании комиссии после того, как рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб оставила в силе отказ в ее регистрации кандидатом в Мосгордуму. Такое решение было принято из-за превышения процента брака в подписных листах. Соболь пыталась отказ оспорить и в итоге сорвала заседание МГИК. Комиссия вынуждена была укрыться в закрытом зале заседаний. После окончания заседания Соболь не покинула здание и решила ночевать на диване. Однако, как уточнил он, это нарушает установленный порядок, ведь здание работает по определенному режиму и посторонним нельзя там находиться. Именно поэтому охрана Мосгоризбиркома приняла решение вызвать полицию, «но не чтобы ее забрали, а чтобы призвать к порядку».

При это Реут отметил, охранники не причинили Соболь никакого вреда: «Ее не трогали пальцем».

«Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих. <…> Она сидела на диване, а диван вынесли», — пояснил член МГИК в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что куда дальше Соболь отправила полиция, он не знает.

Напомним, после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома Следственный комитет РФ уже возбудил дело о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий». Согласно материалам уголовного дела, в июле участники «одного из движений» с целью давления на членов городского и окружных избиркомов Москвы организовали незаконные митинги и пикетирования зданий комиссий. Эти незаконные действия были «сопряжены с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий».

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершились 5 июля, сами выборы пройдут 8 сентября. МГИК зарегистрировал 233 кандидата, 171 из них — представители партий, 62 самовыдвиженца.

Отказ получили 57 кандидатов. Среди них уже известная по череде скандалов юрист так называемого ФБК блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, «оппозиционер» Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, музыкант Сергей «Паук» Троицкий и ряд других. Отметим, что Соболь упорно продолжает считать, что ей отказали в регистрации незаконно, потому что она «оппозиционер», хотя В МГИК и ЦИК неоднократно подчеркивали, что правила едины для всех кандидатов, брак в подписных листах не должен превышать 10%, у Соболь он составил почти 15%. Более того правоохранители обнаружили в Москве подпольную квартиру, где работали нанятые Соболь рисовальщики подписей. За смену им обещали заплатить по пять тысяч рублей.