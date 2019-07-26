Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК

Москва, 26 июля. Игнорирующую закон Любовь Соболь, которую сняли с выборов в Мосгордуму, вызвали на допрос в Следственный комитет. Она сообщила в своем Telegram-Канале, что должна явиться в СК 26 июля в 11.00.

Как написала юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» в своем Twitter, она вышла из ОВД по Тверскому району, где с нее пытались взять объяснения по заявлению начальника охраны Мосгоризбиркома. При этом Соболь, которая неоднократно нарушала закон, якобы не понимает, на каком основании ее задержали. Также она сообщила, что в ОВД ей вручили повестку с требованием явиться в Следственный комитет.

«В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.

Отметим, что юрист так называемого «ФБК» устроила провокацию в здании Мосгоризбиркома и требовала встречи с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, чтобы продемонстрировать ей результаты почерковедческой экспертизы, чем грубо нарушила закон. В итоге охранникам и сотрудникам полиции пришлось вынести Соболь из здания Мосгоризбиркома на диване в ночь на 26 июля.

Напомним, Любовь Соболь сняли с выборов в Мосгордуму, когда выяснилось, что 14,67% предоставленных ею подписей являются «липовыми». При этом закон допускает только 10% брака. Такой исход был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на незаконных манипуляциях с подписными листами. Так, в одной из съемных московских квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, выяснилось, что многие граждане, которые якобы поставили подпись за Соболь, давно покоятся на кладбищах Москвы и Подмосковья.

Поскольку юрист так называемого «ФБК» поняла, что не имеет шансов быть зарегистрированной из-за махинаций с подписями, она решила сделать ставку на эпатаж и раскачать ситуацию, участвуя в незаконных митингах и шантажируя избиркомы. При этом Соболь пытается доказать, что законные действия сотрудников правоохранительных органов делают ее «жертвой режима». Для этого несостоявшийся кандидат в Мосгордуму сама нарушает закон, например, не являясь на допросы СК по уголовному делу.