Баку, 26 июля. Российская певица Ольга Бузова разбила ногу во время выступления в Азербайджане. Об этом она рассказала в сторис своего Instagram-канала.

Как уточнила артистка, неприятный случай произошел, когда она вышла на сцену музыкального фестиваля «Жара» со своей новой песней «Водица». Певица постаралась, чтобы зрители не заметили ее травму, а позже рассказала о ней в социальной сети из гримерки.

По словам Бузовой, больше всего она боялась упасть, и с ней это произошло.

«Я надеюсь, этого никто не заметил. На репетиции не было столько воды, а сегодня на нас она просто лилась», — сказала певица.

Она показала подписчикам разбитое в кровь колено.

Ранее российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она под песню «Бери меня» танцует на траве. Комментарии к видеозаписи ввели поклонников певицы в заблуждение о ее беременности. Пост Бузова опубликовала под хэштегом «берименя», многие неправильно прочитали словосочетание. Поклонники Бузовой решили, что певица беременна.

Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как «беременная». Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.

Ранее Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле. По мнению россиян, девушка выбрала слишком откровенный наряд для встречи с детьми.

Бузова разместила на своей странице в Instagram видео со своего выступления на праздничном балу «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце. Звезда пришла в Кремль полуобнаженной: на девушке были лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки. Для слушателей она исполнила хит «Водица».

Напомним, в 2017 году Бузова шокировала фанатов сверкающим ртом. Новая фотография бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой по-настоящему смутило ее фанатов. Поклонники упрекнули скандальную диву в вульгарности и отсутствии вкуса.

На фото Бузова позирует перед камерой в длинном сверкающем плаще, под которым виднеется черное боди. На ногах у нее сапоги на длинной шпильке. Но больше всего внимание фанатов привлек поблескивающий рот артистки. Некоторые фанаты в шутку предположили, что Ольга попыталась съесть собственный плащ.

В 2018 году Бузова шокировала поклонников своим поведением за рулем. На своей странице в соцсети Instagram Бузова записала «сторис», как ездит за рулем, это и вызвало недовольство у подписчиков. На видео показано, как телеведущая одной рукой двигает в такт своей песни, другой, скорее всего, держит свой телефон, чтобы записать новое видео для поклонников.