Москва, 26 июля. Мосгоризбирком обратится в Следственный комитет после того, как недопущенная до выборов Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии, заявил член комиссии Дмитрий Реут, передает РИА Новости.

Накануне в здании Мосгоризберкома Соболь устроила провокацию, закатив истерику на целый день. Когда рабочие часы ведомства закончились, соратника блогера Алексея Навального закрылась в туалете и требовала оттуда личной встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Стоит отметить, что поведение девушки была не характерно для голодающего вторую неделю человека, которым она себя представляет. Сотрудники Мосгоризбиркома были вынуждены вызвать полицию, сотрудники которой вынесли Соболь из туалета вместе с диваном. Провокаторша при этом показательно изображала слабость от голода.

После задержания ей вручили повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет России.

Как сообщил Реут, Мосгоризбирком обратится в СК РФ по факту воспрепятствования работы комиссии. Он пояснил, что Соболь фактически сорвала заседание.

Рабочая группа Мосгоризбиркома в четверг рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму Соболь.

Напомним, 14 июля Мосгоризбирком отказался зарегистрировать Соболь из-за превышения порога брака в подписях. Соратница Навального не собрала необходимое количество документов и заполнила пробелы фальсификатами. «Мертвые души» в ее юумагах составляли 14,67% .

О махинациях в предвыборном штабе Соболь стало известно еще на этапе сбора подписей. В одной из столичных квартир была оюнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за «независимого» кандидата. Среди «сторонников» кандидата оказались даже умершие люди. Так, сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.