Организатор выступления Трампа объяснил, почему президент появился на фоне двуглавого орла

Вашингтон, 26 июля. Организатор выступления президента США Дональда Трампа объяснил, почему на одном из мероприятий глава государства выступал на фоне печати с двуглавым орлом. Измененная президентская печать появилась на экране за спиной американского лидера из-за ошибки сотрудника, который искал изображение в последний момент, пишет Washington Post.

Напомним, Дональд Трамп выступал на мероприятии некоммерческой организации Turning Point на фоне изображения, пародирующего печать, создатель которого заменил обычного орла на двуглавого, при этом в когтях птица держала не стрелы, а клюшки для гольфа. Предполагается, что автор пародии хотел намекнуть орлом с двумя головами на якобы существующие связи президента США с Россией, а клюшки для гольфа отсылали к одной из любимых игр Трампа. Как отмечает Washington Post, до появления американского лидера на трибуне на экран была выведена настоящая печать.

Представитель организации Turning Point, который сообщил, что видоизмененная печать появилась на экране за спиной президента США по вине торопившегося сотрудника, назвал эту ошибку «неприемлемой».

Отметим, что сотрудники Washington Post пообщались с графическим дизайнером Чарльзом Лизоттой, который утверждает, что это он является автором изображения измененной президентской печати. По его словам, пародию вывели на экран не просто по ошибке.

«Чушь собачья. Ее надо было специально искать. Это не может быть случайно», — сказал Лизотта.

Официальный представитель Белого дома сообщил, что сотрудники администрации не видели измененную президентскую печать, пока она не появилась на экране.