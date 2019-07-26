Москва, 26 июля. Полиция проверяет информацию, что сотрудница московского пункта обмена валюты, которая похитила у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть территорию России.

Об этом сообщил источник. Отмечается, что укравшая 41 миллион рублей кассир могла сбежать за границу на туристическом автобусе. Как пишет РИА Новости, кассира объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что кассир одного из обменных пунктов в российской столице похитила 41 миллионов рублей. В настоящий момент злоумышленница находится в розыске, согласно уголовному кодексу России, за совершенное преступление ей грозит до десяти лет колонии.

Инцидент произошел в пункте обмена валюты в Елисеевском переулке Москвы, куда пришел бизнесмен и попросил обменять 41 миллион рублей на доллары. Кассир сказала, что нужной суммы нет, попросила предпринимателя подождать на улице, после чего скрылась с деньгами в неизвестном направлении, передает «Газета.ru».

Напомним, правоохранительные органы в июле задержали сотрудницу банка, похитившую 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию обратился представитель уфимского банка. Он сообщил, что по итогам ревизии была обнаружена недостача 6,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастна кассир банка.

Полиции удалось выяснить, что 39-летняя кассирша в течение месяца выносила из банка деньги, а накануне ревизии похитила сразу один миллион рублей. Сотрудники Отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией задержали подозреваемую, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». В правоохранительных органах, подозреваемая утверждает, что к краже ее подтолкнула подруга. Причастность других сотрудников банка к хищению в настоящий момент проверяется.

Ранее похожий случай произошел в башкирском городе Салават. Кассирша Луиза Хайруллина похитила из банка более 20 миллионов рублей. Представитель банка обратился в полицию 27 мая. Он сообщил, что из банковской кассы пропали денежные средства на сумму более 20 миллионов рублей. Подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина сбежала из Салавата вместе с мужем и детьми. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ РФ установили, что сбежавшая подозреваемая вместе с семьей скрывается в Казани. Полицейские и сотрудники ФСБ России в ходе операции задержали Хайруллину на съемной квартире.

Отец кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 миллионов рублей, прокомментировал задержание дочери в Казани. Мужчина рассказал, где могут находиться дети задержанной сотрудницы. Отец кассирши Рамиль Мулахметов признался, что сильно переживал за дочь и ее семью. Он отметил, что его зять — заядлый игроман и задолжал крупную сумму денег кредиторам. Мужчина волновался, что семью могли похитить или держать в заложниках. Узнав о задержании дочери в Казани, мужчина немного успокоился.

Как сообщили в МВД России, похищенных денег в квартире не оказалось. Успела ли семья потратить деньги или надежно спрятала, пока неизвестно.