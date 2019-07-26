Центробанк отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»

Москва, 26 июля. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского «РАМ Банка». Причиной стали нарушения со стороны кредитной организации, которая скрывала свое реальное финансовое положение, говорится в сообщении регулятора.

Как отметили в ЦБ РФ, лицензия «РАМ Банка» была отозвана приказом от 26 июля. Центробанк также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По состоянию на 1 июля 2019 года, «РАМ Банк», который является участником системы страхования вкладов, занимал 296-е место в российской банковской системе.

В Банке России пояснили, что «РАМ Банк» скрывал информацию о своих финансах, занижая размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, кредитная организация заключала «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала. Также «РАМ Банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты российского Центробанка.

Кредитный портфель лишившейся лицензии организации формировался за счет крупных ссуд, выданных узкому кругу компаний, основная сфера деятельности которых — торговля зерновым культурами. Как показала инспекционная проверка, значительная часть предоставленных «РАМ Банком» кредитов имела низкое качество. Также в ЦБ РФ отметили, что кредитный портфель организации характеризовался крайне низкой диверсифицированностью.

На данный момент полномочия исполнительных органов «РАМ Банка» приостановлены. В кредитную организацию назначена временная администрация Центробанка, которая будет действовать, пока не определят конкурсного управляющего, либо ликвидатора.

Ранее сообщалось, что Банк России лишил лицензии московский банк «Жилкредит». Организация не могла своевременно исполнять обязательства перед кредиторами по причине потери ликвидности.