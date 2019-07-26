В ДНР отреагировали на предложение Украины ввести в Донбасс иностранный контингент

Республики Донбасса не ждут иностранных интервентов; ДНР и ЛНР согласны лишь на российский миротворческий контингент. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал старший лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Хорватский сценарий

В ситуации с решением вопроса «освобождения» Украиной регионов Донбасса можно использовать «хорватский сценарий». Такое заявление сделал посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

По его словам, подобный вариант развития событий предусматривает ввод на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик представителей иностранных вооруженных формирований, а также разоружение местных военных.

«Наверное, для Украины более правильный — «хорватский сценарий», то есть сценарий привлечения миротворцев... который позволит решить вопрос проведения выборов на временно оккупированной территории», — добавил Левченко.

Их там не ждут

Как отметил Александр Матюшин, предложение украинского посла в Хорватии говорит о его хорошем знании новейшей истории.

«Введение миротворческого контингента на территорию молодых республик Донбасса, без сомнения, может повторить сценарий, произошедший с сербской республикой Хорватией. Но это совсем не устраивает нас. Молодые республики Новороссии вполне может устроить (а в дальнейшем и спасти от украинской агрессии) только один вид миротворческих сил — это российские войска или войска ОДКБ. Нас спасет не «хорватский», а «осетинский сценарий», — пояснил Александр Матюшин.

Кроме того, заметил офицер ДНР, так исторически сложилось, что в Донбассе иностранных «миротворцев», приглашенных на их земли, уничтожают и оказывают им яростное сопротивление.

«Так было в 1918-м году, так было во времена ВОВ, так будет и сейчас. Если нога иностранного солдата встанет на священную землю Донбасса, будь то миротворец или оккупант, он будет уничтожен. Народ Донбасса разницы не видит», — заключил Александр Матюшин.

Ранее МВД Украины отправило спецназ в город Покровск Донецкой области, где проходит акция протеста у окружной избирательной комиссии.