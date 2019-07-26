Под веществами, или как Соболь устраивает шоу во время голодовки

Москва, 26 июля. Скандально известный член ОПГ Навального Любовь Соболь, находясь, вроде как, в состоянии «голодовки», устраивает полноценные цирковые представления.

У любого нормального человека, которые смотрит на все эти шоу, которым больше подходит эпитет истерики, невольно возникнет вопрос – а откуда берутся силы? Ведь вполне себе здоровому человеку, нормально питающемуся, не придет в голову так себя вести, выставляясь посмешищем.

А тут, вроде как, почти две недели голодовки, неизбежные последствия, которые возникнут после длительного воздержания от приема пищи, отсутствие моральных и физических сил.

Глядя же на Любовь Соболь, которая прямо таки пышет здоровьем, язык не повернется сказать, что женщина последние 12 дней держится только на воде. Да и нездоровый блеск глаз говорит, что что-то тут не так.

Не будем утверждать точно, мы не специалисты в области здоровья, однако предположим, что за таким поведением кроется нечто другое. Во-первых, не бывает у человека сил после почти двух недель воздержания от еды на проведение всех этих цирковых представлений.

Во-вторых, вряд ли человек здоровый, в ясном уме и памяти, будет так себя вести и по факту — подставляться. Вот как-то трудно представить Соболь после всего того, что она творит, в кресле депутата Мосгордумы.

Какие такие решения может принимать подобного рода человек? Какие такие знания у нее есть, чтобы решать важные вопросы, которые касаются миллионов граждан? Где примеры эффективной работы, после которой москвичи могут выбрать такого человека представлять их интересы во власти?

Вопросов – много, ответов – нет! Только догадки и предположения.

И, наверное, не зря накануне сотрудники избиркома Москвы вызвали полицию. Во-первых, опасаясь за свою жизнь. Во-вторых, на благо самой Соболь, которая возможно прибывала в состоянии наркотического опьянения.

Впрочем, не будем бездоказательно в чем-то обвинять несостоявшегося кандидата, а просто напомним комментарии специалистов.

«Мне кажется, что это прекрасная актерская работа. Судя по тому, сколько дней она якобы голодает, она бы не могла уже так ярко и эмоционально выступать. Я, конечно, не медик, но полагаю, что прошло достаточно дней, чтобы голодающий уже просто лежал без сил или даже попал в больницу», — считает общественный деятель Эрнест Макаренко.

«Если человек голодает и он активен и подвижен, не спит, не ест и все остальное, то это напоминает употребление психостимуляторов, а именно психоактивных веществ», — в свою очередь заявил врач-нарколог Алексей Казанцев.

Напомним, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».