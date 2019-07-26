Москва, 26 июля. Орнитолог Елена Шнайдер во время мониторинга степного орла в национальном парке «Сайлюгемский» в Республике Алтай смогла сфотографировать снежного барса — ирбиса, включенного в Красную книгу.

Орнитолог рассказала, как ей удалось сфотографировать редчайшего снежного барса на Алтае. Как объяснила ученый, она отслеживала степного орла. Случайно она увидела кошку в скалах. По словам специалиста, «увидеть снежного барса — это как встретить дракона». Шнайдер добавила, что потянулась за фотоаппаратом, но никак не могла попасть на кнопку.

«Кот лежит, как будто хочет, чтобы его сняли. В конце концов, я его сфотографировала. Инспектор, с которым мы были вместе, так и не смог заметить кота, только на фотографии», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, в национальном парке обитает 17 особей снежного барса. Всего, по разным подсчетам, на Земле осталось около 150–200 этих животных.

Орнитолог рассказала, как сделала фото редчайшего снежного барса на Алтае https://t.co/ElhGJ3u056 pic.twitter.com/iG5TOKBS5o — РИА Новости (@rianru) July 26, 2019

Ранее амурский горал, занесенный в Красную книгу, попал на фото в нацпарке в Приморье. Добавим, что редкие животные обитают только в нашей стране, а также северо-востоке Китае и Корейском полуострове. Сколько всего в мире амурских горалов – неизвестно, однако в Приморском крае насчитывается всего порядка 800 особей.

Британские ученые поделились прогнозом от зоологов, которые считают, что через 14 лет популяция животных на планете может сократиться более чем на 67%. Согласно данным доклада, к 2020 году популяция животных на планете может упасть на 67%. Специалисты утверждают, что обладают уникальными статистическими данными, согласно которым за 42 года количество диких животных на планете уменьшилось на более чем 58%.

В докладе говорится, что эти потери будут носить катастрофический характер, поскольку Земля потеряет две трети фауны. Британское издание The Guardian, ссылаясь на авторов, полагает, что падение популяции связано главным образом с уничтожением естественной среды обитания животных, браконьерства, охоты на них и загрязнения. Авторы доклада также подчеркивают, что большой вред биологическому разнообразию наносит также сельское хозяйство.

Напомним, количество проживающих в жилых помещениях кошек и собак могут ограничить исходя из общей жилплощади. Соответствующие рекомендации планирует направить Кабмину и Минприроды России комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Сенаторы также предлагают создать единую информационную базу для учета домашних животных и сделать обязательной их идентификацию. Кроме того, инициатива предусматривает введение административной ответственности за нарушение закона об ответственном обращении с животными и правил их содержания и регистрации.

Минприроды сенаторы предложат создать структуру, в обязанности которой будут входить вопросы обращения с животным. Регионы могут обязать финансировать строительство приютов для животных.

Кроме того, стало известно, что домашние животные чаще всего болеют из-за несбалансированного питания, сообщили в столичном комитете по ветеринарии. Неправильное питание приводит к тому, что животное страдает ожирением. Многие животные болеют из-за неправильного содержания. В этом заключается главная причина болезней домашних любимцев.

У кошек и собак развивается аллергия, дерматиты, мочекаменная болезнь, отит. По словам представителя комитета по ветеринарии, на прием к врачу чаще всего приводят кошек породы мейн-кун, бенгальская и сфинкс.