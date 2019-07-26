Любовь Соболь вызвали на допрос в СК после ночного дебоша в МГИК. События дня. ФАН-ТВ

Любовь Соболь устроила дебош в МГИК Накануне в Москве Любовь Соболь устроила «театральное представление». С нехарактерной для голодающего вторую неделю человека энергией, она устраивала истерики в здании Мосгоризберкома в течение всего дня, а когда рабочие часы ведомства закончились, закрылась в туалете и оттуда начала требовать личной встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой. Ее действия в итоги привели к тому, что сотрудники Мосгоризбиркома были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители вынесли Соболь из туалета вместе с диваном, на котором та восседала, картинно жалуясь на слабость от голода. После задержания «оппозиционерке» вручили повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет. Подобное, нужно отметить — противоправное — поведение вряд ли останутся безнаказанными.

В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков Задержанным Украиной российским морякам разрешили вернуться домой на родину. Так как у СБУ нет оснований для задержания российского экипажа. Как говорится на странице ведомства в фейсбуке, следствие установило, что российские моряки не нарушали нормы Морского права и украинское законодательство. Напомним, в четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера. Якобы он был задействован во время инцидента с кораблями ВМС Украины в керченском проливе. Добавим, самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, уже приземлился в Москве.

США предложили Турции не вводить в строй российские С-400 США предложили Турции не вводить в строй закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400. В таком случае, Вашингтон готов отказаться от рассмотрения вопроса о санкциях в отношении Анкары. «Белый дом предпочел бы, чтобы С-400 не были введены властями Турции в строй», — госсекретарь США Майк Помпео. Напомним, Соединенным Штатам не удалось убедить Турцию отказаться от закупок у России зенитных ракетных систем. А ранее президент Турции заявил, что поставки российских ЗРС идут по графику и ввод в строй С-40 планируется уже в 2020 году.