Любовь Соболь вызвали на допрос в СК после ночного дебоша в МГИК. События дня. ФАН-ТВ

Любовь Соболь устроила дебош в МГИК
Накануне в Москве Любовь Соболь устроила «театральное представление». С нехарактерной для голодающего вторую неделю человека энергией, она устраивала истерики в здании Мосгоризберкома в течение всего дня, а когда рабочие часы ведомства закончились, закрылась в туалете и оттуда начала требовать личной встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой. Ее действия в итоги привели к тому, что сотрудники Мосгоризбиркома были вынуждены вызвать полицию. Правоохранители вынесли Соболь из туалета вместе с диваном, на котором та восседала, картинно жалуясь на слабость от голода. После задержания «оппозиционерке» вручили повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет. Подобное, нужно отметить — противоправное — поведение вряд ли останутся безнаказанными.
В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков
Задержанным Украиной российским морякам разрешили вернуться домой на родину. Так как у СБУ нет оснований для задержания российского экипажа. Как говорится на странице ведомства в фейсбуке, следствие установило, что российские моряки не нарушали нормы Морского права и украинское законодательство. Напомним, в четверг служба безопасности Украины заявила о задержании в порту Измаил российского танкера. Якобы он был задействован во время инцидента с кораблями ВМС Украины в керченском проливе. Добавим, самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, уже приземлился в Москве.
США предложили Турции не вводить в строй российские С-400
США предложили Турции не вводить в строй закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400. В таком случае, Вашингтон готов отказаться от рассмотрения вопроса о санкциях в отношении Анкары.
«Белый дом предпочел бы, чтобы С-400 не были введены властями Турции в строй», — госсекретарь США Майк Помпео.
Напомним, Соединенным Штатам не удалось убедить Турцию отказаться от закупок у России зенитных ракетных систем. А ранее президент Турции заявил, что поставки российских ЗРС идут по графику и ввод в строй С-40 планируется уже в 2020 году.
Виталий Кличко не мог вспомнить название Института
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одной из программ не мог вспомнить название Института судебных экспертиз и впал в ступор. В впоследствии он все-таки справился с помощью своего собеседника. Этот конфуз с участием политика стал поводом для обсуждения пользователями соцсетей. Напомним, в январе Кличко вызвал смех участников форума в Давосе — мэр Киева не смог выговорить слово цифровизация. Позднее он оговорился в эфире телеканала NewsOne, «повысив» показатели смертности в украинских больницах.