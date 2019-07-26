Москва, 26 июля. Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека. Об этом говорится письме за подписью заместителя министра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича.

Вакцину от папилломы могут добавить в национальный календарь прививок в России . Как уточнили в ведомстве, вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой. Как пишет РИА Новости, Яковлева уточнила, что российский календарь прививок в настоящее время включает в себя профилактические вакцины. Они направлены против 12 инфекций.

В ближайшем будущем россиянам могут начать делать прививки от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).

Ежегодно от рака шейки матки (цервикального рака) в России умирает более 6,5 тысяч женщин. По количеству летальных исходов после рака молочной железы этот диагноз занимает второе место и, как правило, приходится на молодой, репродуктивный возраст. Во всем мире, по данным экспертов, смертность от этого неизлечимого заболевания падает, а в России растет.

По словам завотделом онкологического центра имени Блохина, президента Противоракового общества России Давида Заридзе, причиной 95% всех случаев рака шейки матки является вирус папилломы человека. Также эта инфекция поражает и другие человеческие органы.

«Около 65 % рака вульвы, примерно такой же процент рака заднего прохода, 75 % рака полового члена и примерно такое же количество рака ротоглотки. Передается вирус исключительно половым образом», — рассказал профессор.

В 2008 году за открытие вируса папилломы человека как причины цервикального рака немецкий ученый Харальд цур Хаузен получил Нобелевскую премию. В Бельгии и США были созданы двух-, четырех- и девятикомпонентные вакцины Cervarix и Gardasil. Они способны защитить человека от заражения практически всеми канцерогенными типами этого вируса. В развитых странах начали массово прививать подростков в рамках специальных государственных программ.

«В 2008 году австралийцы начали вакцинировать. Прошло 10 лет, там уже имеются результаты, — заявил Давид Заридзе. — Там уже снизилась распространенность предраковых изменений в шейке матки. Соответственно, когда эти девочки, вакцинированные в 2008 году и позднее, достигнут возраста, когда развивается обычный рак шейки матки, к этому моменту через 30 лет примерно мы ликвидируем вообще рак шейки матки. Фактически это единственная опухоль вообще, которую можно ликвидировать в результате вакцинопрофилактики!»

Россия потеряла 10 лет, констатируют врачи. Три десятка программ вакцинации, которые были внедрены в регионах за это время за счет местного бюджета или на платной основе, не способны защитить все население страны.

«На коммерческих условиях вакцинируются мало. Во-первых, ввиду недостаточной осведомленности населения об опасности папилломо-вирусной инфекции, о возможности ее вакцинопрофилактики, и, во-вторых, в виду немалой стоимости вакцин в коммерческих клиниках, — объяснила доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета Галина Минкина. — В результате, число вакцинированных против вируса папилломы человека в России — это капля в море».

Прививать от вируса папилломы человека нужно всех россиян в обязательном порядке, утверждает Галина Минкина. Прежде всего, подростков до начала сексуальной активности, то есть в возрасте 12-13 лет. И девочек, и мальчиков.