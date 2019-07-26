Сотрудники МЧС рассказали, как предотвратить пожар из-за проблем с проводкой

Москва, 26 июля. В МЧС России рассказали, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать пожара из-за проблем с проводкой. Специалисты рекомендуют минимизировать риски на этапе строительства.

По словам сотрудников МЧС, к возгоранию часто приводят перекрученные в местах сгиба провода, плохой контакт кабелей в щитке или недостаточная гидроизоляция проводки. Чтобы исключить эти проблемы, эксперты советуют заранее продумывать схему размещения проводки, а также расположение розеток. Помимо этого, спасатели призывают использовать только качественную электротехнику. В МЧС рекомендуют оставлять пространство между мебелью и крупной техникой, сообщают «Известия».

Кроме того, необходимо следить, чтобы провода были тщательно изолированы от влаги и не допускать их перетирания. В МЧС рассказали, что пожар может начаться из-за повреждений скрытой проводки, которые возникают, если, например, неправильно вбить гвоздь в стену. Также часто возгорание происходит, если закоротить розетку каким-либо металлическим предметом. Поэтому спасатели рекомендуют доверить ремонтные работы и установку сложного электрооборудования профессионалам, сообщает «ФедералПресс». Также в МЧС призвали не забывать об элементарных правилах безопасности, например, не размещать легковоспламеняющиеся предметы (занавески, ковры, мягкую мебель) рядом с нагретыми электроприборами.