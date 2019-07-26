Москва, 26 июля. Бывший боец полка Национальной гвардии «Азов», уроженец России Никита Макеев объяснил, почему он напал на экс-президента Украины Петра Порошенко. Видеообращение он опубликовал в Facebook.

В четверг, 25 июля, четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины. Инцидент произошел, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Мужчины вступили в конфликт с охраной Порошенко, после чего скрылись. Было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко. Макеев объяснил, что перед тем, как встретиться с бывшим президентом, он купил четыре бронежилета. Три из них были прострелены с товарищами на полигоне. Макеев уточнил, что попытался передать один из брронижилетов Порошенко, чтобы тот на своего сына, который якобы тоже воевал в Донбассе.

Он обвинил Порошенко в покупке некачественных защитных средств для украинской армии.

Ранее судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко и депутату Игорю Кононенко, был продан компании «Эвинз лимитед».

«Кузница на Рыбальском» принадлежит инвестиционным фондам «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых, в свою очередь, являются Порошенко и Кононенко. Покупателем завода выступила компания «Эвинз лимитед» из группы «ТАС», бенефициаром которых является украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

О готовящейся продаже завода ранее сообщала его пресс-служба, уточнив, что обе стороны сделки ждут разрешения украинской антимонопольной службы. Это разрешение было недавно получено – антимонопольный комитет Украины дал согласие на приобретение акционером группы «ТАС» Сергею Тигипко приобрести более 50% акций «Кузницы на Рыбальском».

Данный завод расположен в Киеве и производит танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, рыболовные траулеры и другие суда специального назначения.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.