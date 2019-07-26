Цирк одного клоуна, или почему заигралась «юрист» Соболь

Москва, 26 июля. Поведение несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, похоже, не только веселит публику, но и смущает ее коллег по цеху ОПГ Навального.

Не зря ведь говорится – мера должна быть во всем, даже в безобразном поведении. Не будем говорить о том, что истерики либеральных кандидатов в России, направленные, прежде всего, на взор западных спонсоров, вряд ли прибавляют очков в борьбе за количество сочувствующих на родине.

А опытный человек, к коим трудно отнести всех приверженцев идей Навального, должен думать многозадачно! То есть – не только отрабатывать деньги, играть, как надо на камеры западных и местных либеральных СМИ, но и, в конце концов, бороться, если не за голоса, то хотя бы за сочувствие у себя дома.

Не секрет же – что из каждой ситуации надо выжимать по максимуму! Однако это не вдомек провокаторам. Даже больше – если тебя в твоей клоунаде не поддерживают коллеги, то это уже о чем-то говорит…

Но так называемого «юриста» непонятного фонда Любовь Соболь, похоже, совсем понесло!

Видать женщина настолько заигралась, правда непонятно – намеренно или нечаянно, что в ее провокациях не хотят участвовать другие члены ОПГ Навального, вот поэтому быть штатным клоуном ей приходится самой.

Где же были все эти Ждановы, Яшины, Гудковы и прочие кадры, когда она решила остаться в избиркоме Москвы? А тот же Янкаускас, с которым «юрист» пересекалась днем, почему не остался?

Ответ очевиден: потому что Соболь зашла уже слишком далеко и стала токсичной!

Коллеги по ОПГ, почесав затылок, таки поняли, что одними только выборами 2019-го года их жизнь не ограничивается. И если гражданка, своим поведением по факту, поставила жирный крест на себе, то ее «единомышленники», похоже, крепко призадумались.

Очевидно, что «скакать» по государственному учреждению во время так называемой «голодовки», запираться в сортире, качать оттуда права и требовать встречи с кем бы там ни было – мягко говоря, глупо!.. Да – донаторам с Запада Соболь показала, что она вся свою в доску, но очков то, которых и так практически нет, не то, что набрала, а существенно потеряла.

Накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что сейчас Соболь намеренно скандалит, игнорируя нормы приличия и приглашения к разговору без эмоций, чтобы выставить себя жертвой.

«Решение отказать ей в регистрации было правильным. Потому что таких людей нельзя называть политиками. Политики выступают со своим видением решения имеющихся проблем, делают конкретные предложения. А у Соболь нет повестки для москвичей, ей нечего им предложить, поэтому они не хотят ее видеть в бюллетенях, но она упорно пытается навязаться избирателям», — констатировал парламентарий.

Напомним, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».