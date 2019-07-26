«Известия» сообщили о возможном росте цен на кондитерские изделия

Москва, 26 июля. Повышение НДС на пальмовое масло может спровоцировать рост цен на кондитерские изделия на 5-7%. Об этом рассказала журналистам «Известий» представитель Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.

По ее словам, растительные жиры невозможно заменить на аналоги, поскольку они являются самыми дешевыми. Петрова напомнила, что животные жиры более дорогие, поэтому их не всегда могут использовать производители.

Цены на продукцию вырастут примерно через полгода. Такого мнения придерживается исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова. Она подчеркнула, что увеличение стоимости сырья для кондитерских изделий ожидается до 10%. Это будет зависеть от количества содержания в нем пальмового масла.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что отмена льготы по НДС на пальмовое масло, за которую проголосовали в среду в Госдуме, даст бюджету 4,5-5 миллиардов рублей. Ставка НДС повысилась до 20%. В настоящий момент любое растительное масло облагается по льготной ставке до 10%.

Ранее стало известно, что Госдума РФ планируют оказывать поддержку отечественным производителям молока. На это направят средства, которые бюджет получит после отмены льготного НДС на пальмовое масло.

Как сообщает телеканал «360», российский фитнес-блогер Мира Родригес предложила бороться с ожирением радикальным способом. Девушка считает, что нужно ограничить продажу сладкого после 18.00, а также запретить его продажу детям.