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Истеричку Соболь вызвали на допрос в следственный комитет

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Истеричку Соболь вызвали на допрос в следственный комитет

Москва, 26 июля. Несостоявшегося кандидата в Мосгордуму, члена ОПГ Навального Любовь Соболь вызвали в первой половине дня пятницы в следственный комитет на допрос.

Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что повестку с приглашением пройти куда надо известная скандалистка и истеричка получила в ОВД по Тверскому району Москвы, куда была доставлена накануне после «представления» в центризбиркоме российской столицы.

Любовь Соболь ожидают сегодня в следственном комитете в 11 часов дня. Остается гадать, будет ли член ОПГ Навального вести себя так же, как накануне в МГИК, или сбавит пыл своих «цирковых выступлений».

Напомним, что в четверг в избиркоме Москвы прошло апелляционное заседание по вопросу отказа регистрации Соболь кандидатом в депутаты, во время которого женщина вела себя неадекватно и мешала работе ведомства.

Позднее «юрист» так называемого «ФБК» заперлась в туалете, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Прибывшим на место правоохранителям ничего не оставалось, как вынести Соболь из здания на диване, на котором она сидела.

Истеричку Соболь вызвали на допрос в следственный комитет

Добавим, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».

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Источник: Интерфакс
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