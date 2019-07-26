Истеричку Соболь вызвали на допрос в следственный комитет

Москва, 26 июля. Несостоявшегося кандидата в Мосгордуму, члена ОПГ Навального Любовь Соболь вызвали в первой половине дня пятницы в следственный комитет на допрос.

Об этом сообщает «Интерфакс», уточняя, что повестку с приглашением пройти куда надо известная скандалистка и истеричка получила в ОВД по Тверскому району Москвы, куда была доставлена накануне после «представления» в центризбиркоме российской столицы.

Любовь Соболь ожидают сегодня в следственном комитете в 11 часов дня. Остается гадать, будет ли член ОПГ Навального вести себя так же, как накануне в МГИК, или сбавит пыл своих «цирковых выступлений».

Напомним, что в четверг в избиркоме Москвы прошло апелляционное заседание по вопросу отказа регистрации Соболь кандидатом в депутаты, во время которого женщина вела себя неадекватно и мешала работе ведомства.

Позднее «юрист» так называемого «ФБК» заперлась в туалете, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Прибывшим на место правоохранителям ничего не оставалось, как вынести Соболь из здания на диване, на котором она сидела.

Добавим, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».