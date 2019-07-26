Старший механик задержанного российского танкера рассказал о действиях сотрудников СБУ

Москва, 26 июля. Старший механик задержанного на Украине российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые пришли на борт с обысками.

По словам Карпова, поведение сотрудников СБУ было корректным, они не грубили и не применяли силу. Старший механик подчеркнул, что представители Службы безопасности Украины разговаривали на русском языке.

«Украинской речи даже не слышно было», — сообщил Карпов.

Также старший механик танкера рассказал, что сотрудники СБУ задавали морякам стандартные вопросы: откуда пришло судно, сколько оно шло и как попало в порт Измаил (Одесская область). По словам Карпова, перемещение членов экипажа никто не ограничивал, а после беседы представители украинской службы безопасности сообщили морякам, что претензий к ним не имеют.

«Поначалу вообще за шутку приняли, а потом посмотрели — все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — отметил механик Nika Spirit.

Как сообщил Карпов, в море он уже 40 лет, но подобное произошло с ним впервые. Кроме того, механик рассказал, что сейчас все члены экипажа задержанного судна хотят вернуться домой. Сам Карпов собирается в Новороссийск. Он планирует отдохнуть, а затем приступить к поискам новой работы.

Российский танкер Nika Spirit был задержан сотрудниками СБУ 25 июля. Как утверждают украинские спецслужбы, судно, которое ранее носило название Neyma, якобы «участвовало в блокировке» военных кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Представители СБУ изъяли найденные на танкере документы и допросили членов экипажа.

После проверки моряков отпустили. Как заявили на Украине, для задержания членов экипажа танкера не было никаких оснований, поскольку они соблюдали украинское законодательство, пишут «Известия». После этого российские моряки вернулись в Россию. Они прибыли на самолете в московский аэропорт «Домодедово», сообщает «Газета.ru».

Напомним, 25 ноября 2018 года экипажи трех кораблей ВМС Украины устроили провокацию в Керченском проливе. Они незаконно пересекли российскую границу, совершали опасные маневры и игнорировали правомерные требования пограничников РФ. В результате корабли ВМС Украины были задержаны, а украинские моряки — арестованы. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.