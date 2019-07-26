Клинцевич прокомментировал возвращение задержанных российских моряков

Москва, 26 июля. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал возвращение российских моряков с задержанного на Украине танкера Nika Spirit.

«Пусть Киев не рассчитывает, что освобождение российских моряков задержанного в Измаиле танкера исчерпает инцидент», — заявил Клинцевич.

По его словам, Россия требует возвращения танкера, а также официальных извинений украинских властей. Клинцевич подчеркнул, что даже в этом случае осадок останется.

«Киев сам себе создал новые проблемы и серьезно осложнил решение старых», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич считает, что очень жесткая позиция со стороны МИД РФ и российских парламентариев не позволила СБУ тянуть с решением этого вопроса.

«Неужели в Киеве понимают только такой язык?» — задался вопросом парламентарий.

Напомним, Служба безопасности Украины в четверг задержала российский танкер из-за якобы «участия в блокировке» украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. На танкере были изъяты документы, команду допросили. МИД РФ предупредил украинские власти, что в случае захвата моряков, последствия не заставят себя долго ждать.

Позже десять членов экипажа танкера Nika Spirit вернулись в Россию. Самолет с ними приземлился в аэропорту «Домодедово», сообщает телеканал «360».

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России в Черном море. Они выполняли опасные маневры и игнорировали требования российских пограничников.

Было возбуждено уголовное дело о нарушение госграницы России, корабли — задержаны, а украинские моряки — арестованы. Среди членов экипажа были два сотрудника СБУ, которые координировали провокацию, сообщает «Газета.ru».