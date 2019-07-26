Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Москва, 26 июля. Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.

В четверг сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Украинские спецслужбы утверждают, что судно якобы участвовало в блокировке кораблей ВМСУ в ноябре 2018 года в Керченском проливе. Силы СБУ провели на танкере обыск, изъяли документацию и допросили членов команды. Позднее капитан Nika Spirit Илья Дробянко сообщил, что обыск был проведен с нарушением правил, тогда как сами моряки не делали ничего противозаконного.

Как рассказала представитель владельца судна, у спецслужб Украины не возникло вопросов к экипажу танкера. Женщина не смогла объяснить, почему судно оказалось в Измаиле.

В СБУ заявили, что не нашли законных оснований для задержания моряков. Через российские дипломатические каналы стало известно, что члены экипажа пересекли границу Украины с Молдавией, чтобы вылететь в Россию из аэропорта Кишинева.

Задержание российского танкера вызвало международную реакцию. Так, в ООН призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, а в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заверили, что наблюдения по обстановке с задержанием судна будут отражены в ежедневном отчете.

Как пишет «Газета.ру», экипаж танкера Nika Spirit вел судно в порт Измаил на ремонт.

«Судно там и осталось. Мы перевозили судно на ремонт, оно там и осталось», — рассказал помощник капитана Александр Чайкин.

Чайкин сообщил, что взошедшие на борт танкера сотрудники СБУ «просто задавали вопросы» членам экипажа.