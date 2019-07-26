Работа на публику, или как Соболь отрабатывает бабло западных спонсоров

Москва, 26 июля. Невооруженным взглядом видно, что за всеми действиями так называемого «юриста» Соболь, а также других членов ОПГ Навального, которые безуспешно рвутся во власть, «торчат уши» западных спонсоров.

Отдадим всей этой компании фриков должное – бабло они отрабатывают на всю оставшуюся у них совесть. Ну, если вообще можно говорить о наличии оной в принципе. Хоть деньги и не пахнут, но вести себя, как последние Саакашвили, пардон – шуты, ну как-то не совсем к лицу.

Тем более – учитывая текущую политическую конъюнктуру. Как-никак – выборы в законодательный орган Москвы, перед нами – как будто бы потенциальные кандидаты в депутаты. Вроде как – серьезные люди. Но западные «специалисты» не учитывают одного – это Россия, совсем другой менталитет, и все что прокатывало в местах проведения «цветных революций», у нас не пройдет.

Но, тем не менее, деньги выделены, вложены, и теперь отрабатываются по полной. В комплекте с баблом – методички западных политических технологов – как себя вести, что говорить, каким ракурсом вставать перед камерами западных и наших либеральных СМИ.

Взять ту же «кандидатку», «юриста» и просто фрика – Любовь Соболь!

Создается ощущение, что на первом этапе ее так называемая команда даже не утруждала себя собирать подписи в поддержку кандидата. Во-первых, сразу было понятно, что это бесполезно. Во-вторых, создается ощущение, что этого и не требовалось.

Ведь какая стояла задача? Чтобы московский центризбирком забраковал подписи и не допустил члена ОПГ Навального до выборов, после чего можно было начать пускаться во все тяжкие.

Как-то: устраивать «голодовки», сбегать из ОВД, блокировать работу избиркома: все как прописано в западных методичках, чего ждут заранее подготовленные работники либеральных и западных СМИ, за что, в конце концов, идет финансирование.

К слову, накануне врач-нарколог Алексей Казанцев оценил поведение Соболь и пришел к выводу, что голодающий человек не может так активно взаимодействовать с обществом и вести активный образ жизни. Либо Соболь врет о своей голодовке, либо принимает запрещенные вещества.

«Если человек голодает и он активен и подвижен, не спит, не ест и все остальное, то это напоминает употребление психостимуляторов, а именно психоактивных веществ», — пояснил специалист.

Напомним, что все «кандидаты из команды Навального» были пойманы на фальсификации подписных листов. Так, в конце июня сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», где подделывались подписные листов в поддержку Любови Соболь и Ильи Яшина. Позднее специалисты Мосизбиркома и МВД РФ обнаружили «мертвые души» в подписных листах Соболь и других так называемых «независимых кандидатов».