Завод по переработке тканей восстановили в Алеппо

Алеппо, 26 июля. Единственный в Сирии завод по переработке тканей начал работать после восстановления в Алеппо.

Производство новых тканей из старых одеял и подушек возобновили в оправляющемся после войны Алеппо. Сейчас мощность предприятия составляет около пяти тонн продукции в сутки, но руководство планирует в скором времени выйти на довоенные объемы и начать поставки за рубеж.

«Во время войны нам пришлось остановить производство. Боевики оккупировали этот промышленный район, наше оборудование разграбили. Сейчас работает на том, что получилось собрать по частям», — рассказал РИА Новости директор фабрики.

На заводе работают сегодня 15 человек, часть из которых — это беженцы из других регионов. Директор предприятия намеренно взял их на работу, чтобы помочь.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о восстановлении промышленного района Алеппо. Здесь наладили производство красок и клея, так необходимых для послевоенной Сирии. Также в городе постепенно ремонтируют транспортную инфраструктуру — к примеру, в Восточном районе уже заасфальтированы все дороги.

Как рассказал мэр города Мат Мадляджи, власти приступили ко второму этапу восстановления Алеппо, работы ведутся в районах, наиболее пострадавших от террористов.

Между тем, жители Сирии продолжают страдать от вылазок террористов. Как пишет «Газета.ру», на юго-востоке страны семеро детей погибли в результате срабатывания мины, заложенной боевиками.