Россияне высмеяли Кличко, который не смог выговорить словосочетание

Киев, 26 июля. Россияне с юмором оценили выступление мэра Киева Виталия Кличко, который не смог выговорить словосочетание «Институт судебных экспертиз».

«Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ», — сказал Виталий Кличко.

Политик так и не смог выговорить это словосочетание и ему на помощь пришел собеседник-журналист. Российские пользователи прокомментировал инцидент с киевским градоначальником.

«После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал «Учимся говорить с Виталием Кличко!». Миллионы просмотров гарантированы», — написал пользователь с ником vova_Lunpen.

«Виталий Кличко сегодня был в ударе. И нет, речь не о его политической партии. Видео входит в копилку перлов», — считает @rus_live.

Другой пользователь пошутил, что мэр Киеву необходимо всегда необходимо носить с собой шпаргалку. Еще один комментатор обратил внимание, что вне зависимости от того, сколько дорог и мостов будет построено, люди запомнят политика по таким ошибкам.

Ранее в СМИ появилась информация, что офис президента Украины намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь главы кабинета министров Украины Василий Рябчук заявил, что такая информация поступала из офиса главы государства.

18 июля издание «Украинская правда» написала, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Кличко ультиматум. Источник издания заявил, что мэр Киева должен за несколько месяцев показать свою «эффективность», тогда состоится его переназначение.

«Кличко сказали: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься своих дружков-коррупционеров, и можем работать дальше», — сообщают украинские журналисты.

Ранее мэра Киева вызвали на допрос по делу о махинациях с землей, сообщает «Газета.ru».